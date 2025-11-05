НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Минздрав сообщил о снижении цен на лекарства
 
 
Минздрав сообщил о снижении цен на лекарства
Отправлено: 05.11.25 - 13:47
В Казахстане зафиксировано снижение цен на ряд лекарственных средств, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. По данным ведомства, в Казахстане подешевели лекарства, цены на которые регулирует государство.
Re: Минздрав сообщил о снижении цен на лекарства
Отправлено: 05.11.25 - 13:47
Цитата:
противовирусные, противовоспалительные, антибактериальные, сердечно-сосудистые препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

А ещё можно было разрешить всякие аспирины, актив уголь, от поноса, обезболивающие. Витамины, бады и другие без рецептные припараты продовать в любых продуктовых магазинах. (мысль не моя) я подсмотрел в разных европейских странах. Это удобно.Кстати.

Только не говорите что население тогда будет заниматься самолечением. У нас в поликлиниках тем же занимаются.

При мне к педиатру зашёл сетевой торговец всякими лекарствами. Она сразу поплыла перед ним и забыла что очередь в коридоре из пациентов а его без очереди с красивыми буклетами лекарств запустила. 100% она потом будет в тюхивать эти лекарства и наверно свой процент по имеет.

Там этому учат в медицинских училищах?)
Re: Минздрав сообщил о снижении цен на лекарства
Отправлено: 05.11.25 - 20:55
В Рудном в аптеках до сих пор нет в продаже аспирина, да тот самый ацетил сациловая кислота, уже с самого октября и до сих пор, в чем дело, кто знает?
Минздрав сообщил о снижении цен на лекарства
Отправлено: 05.11.25 - 21:11
Цитата:
сайлау курманов:

А потомучто у нас в Алатау строят медицинский мировой хаб. Цены будут на 20 % менше мировых.

А если не верите. И не можите найти в аптеке аспирин на 20 % дешевле Штраф вам. За лож.)
Минздрав сообщил о снижении цен на лекарства
Отправлено: 05.11.25 - 21:33
Цитата:
сайлау курманов:
в чем дело, кто знает?

Какой аспирин?!! Что за прошлый век? У нас противовирусные препараты есть.
Минздрав сообщил о снижении цен на лекарства
Отправлено: 06.11.25 - 10:15
Должен признаться, я за всю жизнь никогда не принимал никаких таблеток, а вот аспирин по полтаблетки каждое утро уже много лет. Чувствую себя великолепно, несмотря что иногда могу пропустить горькие напитки. Но время берет свое, иногда давлением скачет после таких возлиянии
