НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Наркотики в гараже - Крупную партию мефедрона изъяли в Рудном
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52895
Наркотики в гараже - Крупную партию мефедрона изъяли в Рудном
Отправлено: 05.11.25 - 14:07
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Более 600 граммов наркотика изъяли у 21-летнего жителя Рудного сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности. Его задержали по подозрению в хранении наркотических средств синтетического происхождения в особо крупном размере.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17178
Re: Наркотики в гараже - Крупную партию мефедрона изъяли в...
Отправлено: 05.11.25 - 14:07
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять Рудный. Он уже обогнал по криминалу Аркалык) поэтому люди от туда стараются свалить в Костанай.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17178
Re: Наркотики в гараже - Крупную партию мефедрона изъяли в...
Отправлено: 05.11.25 - 15:26
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодеж вы же угробите себя этой химией.
Мы в молодости тоже баловались. Но натуральным продуктом, мы из местной конопли умели чудо блюдо готовить) .
Так посмотрите на нас. Все здоровые, крепкие. А вы, штаны весят. Сто метров пройдёт и сразу тошнит вас.

Это же химия. Подохните раньше времени. Жизнь не любите и не цените.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2307
Re: Наркотики в гараже - Крупную партию мефедрона изъяли в...
Отправлено: 06.11.25 - 00:28
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Его задержали по подозрению в хранении наркотических средств синтетического происхождения в особо крупном размер

Источник:


такими темпами всех понаехавших пересажаете.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1967
Наркотики в гараже - Крупную партию мефедрона изъяли в Рудном
Отправлено: 06.11.25 - 06:26
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Молодеж вы же угробите себя этой химией

Да пофигу, ничего путнего этой ерундой все равно не занимается.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 35
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS