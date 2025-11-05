Re: Наркотики в гараже - Крупную партию мефедрона изъяли в...

Отправлено: - 15:26

Молодеж вы же угробите себя этой химией.

Мы в молодости тоже баловались. Но натуральным продуктом, мы из местной конопли умели чудо блюдо готовить) .

Так посмотрите на нас. Все здоровые, крепкие. А вы, штаны весят. Сто метров пройдёт и сразу тошнит вас.



Это же химия. Подохните раньше времени. Жизнь не любите и не цените.