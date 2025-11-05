НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Оставленный без присмотра малыш забрался по пожарной лестнице на 2-й этаж детсада в Житикаре. Кто за это ответит?
 
 
Оставленный без присмотра малыш забрался по пожарной лестнице на 2-й этаж детсада в Житикаре. Кто за это ответит?
Отправлено: 05.11.25 - 18:22
Отправлено: 05.11.25 - 18:22
Выяснилось, что во время прогулки группы воспитатель решила подмести двор. Минимум шесть минут дети в группе находились без присмотра, что и породило инцидент. Примерная высота лестницы – шесть метров.
Читать новость

Vit
Отправлено: 05.11.25 - 18:22
#1
Отправлено: 05.11.25 - 18:22
#1
Цитата:
Факт ненадлежащего исполнения воспитателем своих обязанностей не подтверждён


А это так и есть. Да знаем мы таких детей. Гипер активных. Они и в школе не кому покая не давали. Сегодня многие вопреки заблуджих мнений якобы крутые бизнесмены.


Vit
Отправлено: 05.11.25 - 19:17
#2
Отправлено: 05.11.25 - 19:17
#2
Ладно редактор исправил и не стал полностью удалят..


Мамы вам врут что гиперактивные тупые дети становятся бизнесменами .
. Нет, нет, и нет. Я их знаю сотни. У меня брат закончил тюменский уневер по нефти и газу. Стал успешным.

Умные и только образованные дети добиваются успеха..

А те которые, по крышам пытаются залесть. Шансы падают) .

ПолиграфЪ Боярышников
Отправлено: 06.11.25 - 00:11
#3
Отправлено: 06.11.25 - 00:11
#3
Цитата:
Минимум шесть минут дети в группе находились без присмотра, что и породило инцидент. Примерная высота лестницы – шесть метров. Лестница эта выходит на балкон, который во время прогулок держат открытым, чтобы проветрить помещение, пока дети гуляют. Мальчик проник в другую группу, где его и обнаружила техничка, которая вела уборку. К счастью, никаких повреждений двухлетний Абдель-Азиз не получил.

Источник:


Это не Абдель-Азиз а Маугли
ПолиграфЪ Боярышников
Отправлено: 06.11.25 - 00:18
#4
Отправлено: 06.11.25 - 00:18
#4
Цитата:
- Вместе с тем, при просмотре видеозаписи установлено, что помощник воспитателя Григорьева Н. К. допустила недопустимые действия по отношению к ребёнку. На основании этого она уволена по статье 52 Трудового кодекса РК.

Источник:


Тут статья совсем другая... за жестокое обращение над ребёнком , лишение свободы!
