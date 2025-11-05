Отправлено: - 00:02

111:

Не секрет что защитники животных выглядят и думают сами как животные и действуют так же.

Цитата:Это скорее всего отклонение у вегетарианцев , по другому ну никак, либо происходит мутация в организме перешедшая по наследству от употребляющих спиртное предков. У мясоедов такого не встречается, они питаются естественной для человека едой. А вот кто питается не естественно для них и есть различные определения, например: вегетарианцы, солнцееды..