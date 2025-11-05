НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
«Я не пришла к ним ругаться» - В конфликте зоозащитницы и полиции разбирается суд в Аркалыке
 
 
«Я не пришла к ним ругаться» - В конфликте зоозащитницы и полиции разбирается суд в Аркалыке
Отправлено: 05.11.25 - 21:52
Отправлено: 05.11.25 - 21:52
Поводом для конфликта стало обращение по факту жестокого обращения с животными. А в итоге были составлены два протокола в отношении самой Татьяны Чокан - за мелкое хулиганство и неповиновение законному требованию сотрудника полиции.
Читать новость

Re: «Я не пришла к ним ругаться» - В конфликте зоозащитницы и...
Отправлено: 05.11.25 - 21:52
Отправлено: 05.11.25 - 21:52
#1
Последний кто хотел там порядок навести свали30 лет. Назад. Она ещё боится.

Господи. Да забудь ты этот город. Тут люди в костанае уже подумываю выбор. Че жить не где?. Вали, вали. Не будет там не чего хорошего. Ю
Да. Пытаются. Государство лярды влажить.

Вали. Вали.
Re: «Я не пришла к ним ругаться» - В конфликте зоозащитницы и...
Отправлено: 05.11.25 - 22:07
Отправлено: 05.11.25 - 22:07
#2
Таня. Вали. Аркалык это дыра. Я сам видел как шимкент ругался с аркалыком за русского..

Вали оттуда Таня. Будущего тебе там не будет.
Re: «Я не пришла к ним ругаться» - В конфликте зоозащитницы и...
Отправлено: 05.11.25 - 23:09
Отправлено: 05.11.25 - 23:09
#3
Не секрет что защитники животных выглядят и думают сами как животные и действуют так же.
С ними надо жестко, а то совсем озверели..
Re: «Я не пришла к ним ругаться» - В конфликте зоозащитницы и...
Отправлено: 05.11.25 - 23:21
Отправлено: 05.11.25 - 23:21
#4
 ними надо жестко, а то совсем озверели

Ты в своем уме? Больше никаких слов поддержки не нашел?
Действительно,в нашем обществе животные не защищены никак и это очень печальный факт, тем более с нашими полисменами
Re: «Я не пришла к ним ругаться» - В конфликте зоозащитницы и...
Отправлено: 05.11.25 - 23:49
Отправлено: 05.11.25 - 23:49
#5
Цитата:
Vit:
Вали оттуда Таня. Будущего тебе там не будет.


А кто её туда пригласил жить ? В поисках халявной лучшей жизни?
Re: «Я не пришла к ним ругаться» - В конфликте зоозащитницы и...
Отправлено: 06.11.25 - 00:02
Отправлено: 06.11.25 - 00:02
#6
Цитата:
111:
Не секрет что защитники животных выглядят и думают сами как животные и действуют так же.


Это скорее всего отклонение у вегетарианцев , по другому ну никак, либо происходит мутация в организме перешедшая по наследству от употребляющих спиртное предков. У мясоедов такого не встречается, они питаются естественной для человека едой. А вот кто питается не естественно для них и есть различные определения, например: вегетарианцы, солнцееды..
