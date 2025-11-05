Отправлено: - 13:47

противовирусные, противовоспалительные, антибактериальные, сердечно-сосудистые препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Цитата:А ещё можно было разрешить всякие аспирины, актив уголь, от поноса, обезболивающие. Витамины, бады и другие без рецептные припараты продовать в любых продуктовых магазинах. (мысль не моя) я подсмотрел в разных европейских странах. Это удобно.Кстати.Только не говорите что население тогда будет заниматься самолечением. У нас в поликлиниках тем же занимаются.При мне к педиатру зашёл сетевой торговец всякими лекарствами. Она сразу поплыла перед ним и забыла что очередь в коридоре из пациентов а его без очереди с красивыми буклетами лекарств запустила. 100% она потом будет в тюхивать эти лекарства и наверно свой процент по имеет.Там этому учат в медицинских училищах?)