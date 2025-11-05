Незаконное строительство многоэтажного дома по ул. Каирбекова, 60 в Костанае приостановлено
Отправлено: 05.11.25 - 17:27
С момента, когда местная власть на общественных слушаниях узнала от жителей, что у застройщика нет разрешения на строительство, прошло почти 4 месяца. Предприниматель успел поднять 3 этажа, пока наконец государство власть употребило. Читать новость
что они регулярно проводят мониторинг строящихся объектов, но о таких нарушениях нет информации.
Гнать таких мониторщиков из госслужбы! Это просто фантастика - разрешения нет - дом снесен, фундамент уложен, 3 этажа готовы, а у этих нет информации.
Васильевский - стройку заморозили, но она почти подошла к завершению. Строители ложат вооот такой болт на запреты государства. Хоть бы одного заставили снести построенные этажи, чтобы был прецедент. А так - просто пшик. Дают время на узаконивание нарушения, а не на предотвращение таковых. За незаконную стройку штраф в 470 тыс - для такого предпринимателя это так, разменная монетка. Не надо выставлять себя на посмешище, такие пренебрежения должны быть жестко наказуемы. Почему с ларьками не церемонятся, а с более масштабными проектами сюсюкаются? Все правильно, рука руку моет.
Это совсем как мы, начали строить дом во дворе, с подогревом и все такое, соврав властям что строим насосную, тогда мы все смеялись над акиматом, мол купим там всех, любую ведь дверь там пинали и со всеми на ТЫ были, на короткой ноге как говорится.. Но когда дело дошло до документов, Акимат не надавил на Гаск или что то там, на суды, не смогли подкупить никого, а ведь говорили что стоят доки всего 500 штук, но нет, оказывается в наши дни не все берут взятки.. Вот что не все берут, это плохо.. Наш дом
А скажи, зачем насосу, который закрывает коридорчик метр на два, он там в яме, на остальной площади подогрев пола? Если в стороне пустить подогрев пола, то он что, тем самы не замерзнет? Это типа у меня погреб в гараже и чтоб он погреб не замерз, я на верху поставлю прогрев пола? Может тогда легче и проще батарею десятку в эту яму метр на метр и высотой два метра поставить и не морочить голову? А сверху просто прикрыть?
