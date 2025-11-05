НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ С жителями Рудного и Костанайского района встретится Кумар Аксакалов. Когда и где?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52895
С жителями Рудного и Костанайского района встретится Кумар Аксакалов. Когда и где?
Отправлено: 05.11.25 - 12:28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Встреча акима Костанайской области с населением Рудного состоится уже сегодня. И если о самом факте встречи на сайте облакимата сообщалось заранее, то время и место журналисты пытались выяснить у представителей госорганов практически сутки.
Читать новость

Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17178
Re: С жителями Рудного и Костанайского района встретится Кумар...
Отправлено: 05.11.25 - 12:28
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я знаю какие вопросы зададут рудненские аксакалы: Когда уже декомунизируите все улицы города и сам город поменяет название на например Сарыбай или Тобыл-2.
Профайл
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17178
Re: С жителями Рудного и Костанайского района встретится Кумар...
Отправлено: 05.11.25 - 20:08
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"затобольские" аксакалы не партись я уже все придумал за вас. Завтра в золотом колосе, алдын дэн.. Ну вам то от куда знать старое название) . Короче. Есть первомайская, Павлова,

Изюменька- Ленина.
Работайте) фальшивые аксакалы.


Я в детстве у дедушке по повича все лето проводил. И знаю каждого. Местного.. Небыло вас там. Пакастники.
Профайл
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17178
С жителями Рудного и Костанайского района встретится Кумар Аксакалов. Когда и где?
Отправлено: 05.11.25 - 20:29
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добринцов. Помнишь такой магаз/дукен. Юбилейный. Был через дорогу. Цех по производству лимонада. Тархун.. Мы щеглами собрали пару бутылок и стоим на входе голодными глазами) .

Выходит трудяга советский :не гнида капиталистический который удавится за 2 копейки.. А мужик.. И говорит. Че вам щеглы. Мы ., ну вот есть будылки).

Ок. Щас будет вам и лимонад и тархун.

Тогда люди там работали.

Хоть один из аксакалов знает о этом заводе? Которые переименовали затобольск?

[Исправлено: Vit, 05.11.2025 - 20:31]

[Исправлено: Vit, 05.11.2025 - 20:32]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 57, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 56
Зарегистрированные пользователи: Vit

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS