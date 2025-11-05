НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Незаконное строительство многоэтажного дома по ул. Каирбекова, 60 в Костанае приостановлено
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52895
Незаконное строительство многоэтажного дома по ул. Каирбекова, 60 в Костанае приостановлено
Отправлено: 05.11.25 - 17:27
Отправлено: 05.11.25 - 17:27
С момента, когда местная власть на общественных слушаниях узнала от жителей, что у застройщика нет разрешения на строительство, прошло почти 4 месяца. Предприниматель успел поднять 3 этажа, пока наконец государство власть употребило.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1903
Re: Незаконное строительство многоэтажного дома по ул....
Отправлено: 05.11.25 - 17:27
#1
Цитата:
что они регулярно проводят мониторинг строящихся объектов, но о таких нарушениях нет информации.


Гнать таких мониторщиков из госслужбы! Это просто фантастика - разрешения нет - дом снесен, фундамент уложен, 3 этажа готовы, а у этих нет информации.

Васильевский - стройку заморозили, но она почти подошла к завершению. Строители ложат вооот такой болт на запреты государства. Хоть бы одного заставили снести построенные этажи, чтобы был прецедент. А так - просто пшик. Дают время на узаконивание нарушения, а не на предотвращение таковых. За незаконную стройку штраф в 470 тыс - для такого предпринимателя это так, разменная монетка. Не надо выставлять себя на посмешище, такие пренебрежения должны быть жестко наказуемы.
Почему с ларьками не церемонятся, а с более масштабными проектами сюсюкаются? Все правильно, рука руку моет.
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46511
Незаконное строительство многоэтажного дома по ул. Каирбекова, 60 в Костанае приостановлено
Отправлено: 05.11.25 - 18:28
#2
Это совсем как мы, начали строить дом во дворе, с подогревом и все такое, соврав властям что строим насосную, тогда мы все смеялись над акиматом, мол купим там всех, любую ведь дверь там пинали и со всеми на ТЫ были, на короткой ноге как говорится..
Но когда дело дошло до документов, Акимат не надавил на Гаск или что то там, на суды, не смогли подкупить никого, а ведь говорили что стоят доки всего 500 штук, но нет, оказывается в наши дни не все берут взятки..
Вот что не все берут, это плохо..
Наш дом

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29229
Незаконное строительство многоэтажного дома по ул. Каирбекова, 60 в Костанае приостановлено
Отправлено: 05.11.25 - 19:00
#3
Цитата:
111:
Это совсем как мы, начали строить дом во дворе, с подогревом и все такое, соврав властям что строим насосную

В смысле? Это что, не насосная станция что-ли? Ты тут, на форуме врешь? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 05.11.2025 - 20:21]
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12281
Re: Незаконное строительство многоэтажного дома по ул....
Отправлено: 05.11.25 - 19:18
#4
Цитата:
maxsaf:
тут, на форуме врешь?

Цитата:
maxsaf:
тут, на форуме врешь?

---Как всегда
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46511
Незаконное строительство многоэтажного дома по ул. Каирбекова, 60 в Костанае приостановлено
Отправлено: 05.11.25 - 19:24
#5
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Это что,мне насосная станция что-ли?

А скажи, зачем насосу, который закрывает коридорчик метр на два, он там в яме, на остальной площади подогрев пола?
Если в стороне пустить подогрев пола, то он что, тем самы не замерзнет?
Это типа у меня погреб в гараже и чтоб он погреб не замерз, я на верху поставлю прогрев пола?
Может тогда легче и проще батарею десятку в эту яму метр на метр и высотой два метра поставить и не морочить голову?
А сверху просто прикрыть?
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29229
Незаконное строительство многоэтажного дома по ул. Каирбекова, 60 в Костанае приостановлено
Отправлено: 05.11.25 - 20:01
#6
Цитата:
111:
А скажи, зачем насосу, который закрывает коридорчик метр на два, он там в яме, на остальной площади подогрев пола?

Ты мне скажи, это же ты там с перфоратором понтуешься на фотке :lol: Пока ты был у кормушки - покрывал незаконное строительство, а теперь решил сдать подельников? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 05.11.2025 - 21:27]
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46511
Незаконное строительство многоэтажного дома по ул. Каирбекова, 60 в Костанае приостановлено
Отправлено: 05.11.25 - 20:06
#7
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
подельников? :lol:

Айткужинов что, тоже подельник?
Просто сравниваю два одинаковых случая, как многие ведут строительство, потом раздавая взятки на право и на лево по документации..
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29229
Re: Незаконное строительство многоэтажного дома по ул....
Отправлено: 05.11.25 - 20:30
#8
Цитата:
111:
зачем насосу, который закрывает коридорчик метр на два, он там в яме, на остальной площади подогрев пола? Если в стороне пустить подогрев пола, то он что, тем самы не замерзнет?

Аким разберётся, он озаботился теплопотерями :lol:
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29229
Незаконное строительство многоэтажного дома по ул. Каирбекова, 60 в Костанае приостановлено
Отправлено: 05.11.25 - 20:35
#9
Цитата:
111:
Просто сравниваю два одинаковых случая, как многие ведут строительство, потом раздавая взятки на право и на лево по документации..

Ты сколько взяток раздал за незаконное строительство своей будки? Давай сравним потом и сроки, на сколько посадят :lol:
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29229
Незаконное строительство многоэтажного дома по ул. Каирбекова, 60 в Костанае приостановлено
Отправлено: 05.11.25 - 20:38
#10
Цитата:
111:
Вот что не все берут, это плохо..

Сдай тех, кто берет, и тогда тебя переведут в свидетеля. Надо прекратить незаконное строительство. ;-)
