Почему автовладельцы не могут заправить машину газом, прокомментировали в управлении энергетики Костанайской области
 
 
Почему автовладельцы не могут заправить машину газом, прокомментировали в управлении энергетики Костанайской области
Отправлено: 05.11.25 - 16:24
Отправлено: 05.11.25 - 16:24
Жалобы на невозможность свободно заправить машину автогазом в последние дни стали поступать в редакцию "НГ" особенно часто. Водители жаловались, что на АЗС приходят машины с пропаном, но заправить автомобиль можно только по талонам.
Читать новость

Цитата:
По данным ведомства, сейчас в области реализацией СНГ занимаются 6 газосетевых организаций: ТОО «База сжиженного газа», ТОО «Промбаза-7», ТОО «КостанайАвтогаз», ТОО «КС-А» («Кепіл Сапа-А»), ТОО «Ар-Газ», ТОО «RG Газсервис», а также 7 индивидуальных предпринимателей


Интереснно так для спортивного интереса)
Эти автобазы, хоть одна из них построила запасные газовые хранилища на случай всяких форс/фарш мажоров?)
Или только гребли, гребли, пользуюсь советским прошлым и покупали дома в Австрии. Гражданство и недвижимость проверить не кто не хочет?

Цитата:
Vit:
Эти автобазы, хоть одна из них построила запасные газовые хранилища на случай всяких форс/фарш мажоров?)

И что, они в эти "фарш"-мажорные хранилища сами наметеорируют газа?
В статье же сказано - газ распределяется министерством и от количества хранилищ не зависти объем который получат эти организации.
Цитата:
Карачун:

Тогда разогнать всех болашаковцев к чертям. Даже я простой негр и то думаю на два шага вперёд. А министры обязаны видеть проблему на 100 лет вперёд. Тем более им дали сорок высших образований. Медали академиков вручили.

А вот загневающая Европа предвидя проблемы, построила хранилища на год вперёд. Значит наши не там учились, и не те знания получили :-x

