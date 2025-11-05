НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Незаконное строительство многоэтажного дома по ул. Каирбекова, 60 в Костанае приостановлено
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52893
Незаконное строительство многоэтажного дома по ул. Каирбекова, 60 в Костанае приостановлено
Отправлено: 05.11.25 - 17:27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С момента, когда местная власть на общественных слушаниях узнала от жителей, что у застройщика нет разрешения на строительство, прошло почти 4 месяца. Предприниматель успел поднять 3 этажа, пока наконец государство власть употребило.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1903
Re: Незаконное строительство многоэтажного дома по ул....
Отправлено: 05.11.25 - 17:27
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
что они регулярно проводят мониторинг строящихся объектов, но о таких нарушениях нет информации.


Гнать таких мониторщиков из госслужбы! Это просто фантастика - разрешения нет - дом снесен, фундамент уложен, 3 этажа готовы, а у этих нет информации.

Васильевский - стройку заморозили, но она почти подошла к завершению. Строители ложат вооот такой болт на запреты государства. Хоть бы одного заставили снести построенные этажи, чтобы был прецедент. А так - просто пшик. Дают время на узаконивание нарушения, а не на предотвращение таковых. За незаконную стройку штраф в 470 тыс - для такого предпринимателя это так, разменная монетка. Не надо выставлять себя на посмешище, такие пренебрежения должны быть жестко наказуемы.
Почему с ларьками не церемонятся, а с более масштабными проектами сюсюкаются? Все правильно, рука руку моет.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 52, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 51
Зарегистрированные пользователи: Vit

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS