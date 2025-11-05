Отправлено: - 17:27

что они регулярно проводят мониторинг строящихся объектов, но о таких нарушениях нет информации.

Цитата:Гнать таких мониторщиков из госслужбы! Это просто фантастика - разрешения нет - дом снесен, фундамент уложен, 3 этажа готовы, а у этих нет информации.Васильевский - стройку заморозили, но она почти подошла к завершению. Строители ложат вооот такой болт на запреты государства. Хоть бы одного заставили снести построенные этажи, чтобы был прецедент. А так - просто пшик. Дают время на узаконивание нарушения, а не на предотвращение таковых. За незаконную стройку штраф в 470 тыс - для такого предпринимателя это так, разменная монетка. Не надо выставлять себя на посмешище, такие пренебрежения должны быть жестко наказуемы.Почему с ларьками не церемонятся, а с более масштабными проектами сюсюкаются? Все правильно, рука руку моет.