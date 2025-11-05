Отправлено: - 17:41

Карачун:



[Исправлено: Vit, 05.11.2025 - 17:46]

Цитата:Тогда разогнать всех болашаковцев к чертям. Даже я простой негр и то думаю на два шага вперёд. А министры обязаны видеть проблему на 100 лет вперёд. Тем более им дали сорок высших образований. Медали академиков вручили.А вот загневающая Европа предвидя проблемы, построила хранилища на год вперёд. Значит наши не там учились, и не те знания получили