Доллар падает, тенге крепнет: экономисты рассказали, что происходит
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52893
Доллар падает, тенге крепнет: экономисты рассказали, что происходит
Отправлено: 04.11.25 - 22:33
Доллар в Казахстане продолжает дешеветь: по итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE средневзвешенный курс составил 522,49 тенге за доллар. Таким образом, тенге укрепляется уже несколько недель подряд ө к началу ноября национальная валюта усилилась более чем на 3,5 процента.
Читать новость

юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3899
Доллар падает, тенге крепнет: экономисты рассказали, что происходит
Отправлено: 04.11.25 - 22:33
#1
Просто олигархам понадобилось закупить доллары в большом объеме, вот курс и понизили. Когда надо будет доллары сбыть, курс тенге снова обвалят.

[Исправлено: юля елиссева, 04.11.2025 - 23:45]
Профайл
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17170
Re: Доллар падает, тенге крепнет: экономисты рассказали, что...
Отправлено: 05.11.25 - 11:05
#2
Цитата:
укрепление тенге означает удешевление импортных товаров, что может положительно сказаться на инфляции.


Не слушайте не кого. Европейские товары идут за евро. Он по 600.топливо растёт, запчасти растут, налоги, страховки и тд. На границах тоже везде пробки в виде электронной очереди, это все платно. Нету предпосылок на удешевление товаров.
С Китая идут за юани. А Он не фига не падает,

А доллары это видимо как Юля сказала игры олигарховов.
Профайл
Y
YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1856
Re: Доллар падает, тенге крепнет: экономисты рассказали, что...
Отправлено: 05.11.25 - 15:52
#3
Цитата:
Vit:

Цитата:
С Китая идут за юани. А Он не фига не падает,

смотря что и как . если через алипэй то курс тенге к юаню . если через банк то через доллар считают . например с пиндуодуо если .
и usdt еще так же если с биржи криптовалютной .
Профайл
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1903
Re: Доллар падает, тенге крепнет: экономисты рассказали, что...
Отправлено: 05.11.25 - 15:55
#4
Ну крепнет теньга, и что с того? Красиво отчитались, хоть что-то в царстве-государстве подешевеет? Нет.
Профайл
Vit
Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17170
Доллар падает, тенге крепнет: экономисты рассказали, что происходит
Отправлено: 05.11.25 - 16:05
#5
Цитата:
YESNO:
Как то интересовался я этим вопросом когда расплатился картой в Польше. Вижу что курс не соответствует. А покупки часто крупные, много заказов у меня. . Там много хороших и не дорогих брендовых товаром можно прикупить. Что я и делаю. Приехал в банк. И спрашиваю как вы посчитали так?. Они короче мы сначало переводим в доллар, а потом уже в другую валюту за которую вы там за границей расплатилась.

Но всё равно я не согласен с экспертом. Товар импортный не подешевеет. Много других расходов попутных. Поэтому не стоит надеяться что импортный товар упадёт.
Ну Если только китайское фуфло потдельное под бренд.

[Исправлено: Vit, 05.11.2025 - 16:12]
Профайл
Y
YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1856
Доллар падает, тенге крепнет: экономисты рассказали, что происходит
Отправлено: 05.11.25 - 17:34
#6
Цитата:
Vit:
Что я и делаю. Приехал в банк. И спрашиваю как вы посчитали так?

нужно было выписку посмотреть /там все есть /курс конвертации показан /
Профайл
