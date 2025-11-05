НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Наркотики в гараже - Крупную партию мефедрона изъяли в Рудном
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52893
Наркотики в гараже - Крупную партию мефедрона изъяли в Рудном
Отправлено: 05.11.25 - 14:07
Более 600 граммов наркотика изъяли у 21-летнего жителя Рудного сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности. Его задержали по подозрению в хранении наркотических средств синтетического происхождения в особо крупном размере.
Читать новость

Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17170
Re: Наркотики в гараже - Крупную партию мефедрона изъяли в...
Отправлено: 05.11.25 - 14:07
#1
Опять Рудный. Он уже обогнал по криминалу Аркалык) поэтому люди от туда стараются свалить в Костанай.
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17170
Re: Наркотики в гараже - Крупную партию мефедрона изъяли в...
Отправлено: 05.11.25 - 15:26
#2
Молодеж вы же угробите себя этой химией.
Мы в молодости тоже баловались. Но натуральным продуктом, мы из местной конопли умели чудо блюдо готовить) .
Так посмотрите на нас. Все здоровые, крепкие. А вы, штаны весят. Сто метров пройдёт и сразу тошнит вас.

Это же химия. Подохните раньше времени. Жизнь не любите и не цените.
