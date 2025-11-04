В Рудном сжиженный газ - как счастье. Все о нём говорят, но никто не видел. На кассе у пункта обмена аккуратная бумажка: «Газа не будет до 10 ноября». Но местные давно знают: если написано «до десятого», значит, не будет и двадцатого. Читать новость
У меня вызывает удивление или непонимание,кто так искренне оставляет благодарственные коменты,под постами про нашего солнцеликого А не этот ли тот случай и результат тридцатилетнего правления когда в стране нет своего сжиженного газа,да ещё много чего приходится завозить из вне с привязкой к доллару и возмущаемся что всё дорожает каждый день
Электричества тоже нет? И что за подсчеты "четверть века...газ в баллонах"? Отопление с горячей водой во сколько обходятся? Газ предлагают, а по мнению автора видимо "понуждают", подключать не для того чтобы житель мог себе картошку поджарить с комфортом в любое время и 24/7, а чтобы отопление в доме у него было автономным. Это раз, второе - в районе "осиного гнезда" даже и труб нет газовых к которым было бы можно подключится. И что, по мнению автора выходит что на них вообще болт забили, лишь бы "старый город" сподвигнуть к газификации?
На прошлой неделе писали в НГ о заявлении Министра. Говорит, что никаких причин у нас для дефицита топлива нет. И если есть перебои на местах, то это косяки местных руководителей. Министерство энергетики фиксирует обращения граждан по фактам нарушения ценового моратория на бензин и дизтопливо, а также по вопросам наличия сжиженного нефтяного газа (автогаза) на отдельных АЗС. Совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции (АЗРК) и региональными штабами минэнерго будет строго пресекать любые попытки спекуляций и создания искусственного дефицита топлива. (…) В случае, если вы столкнулись с фактами завышения цен на бензин марки АИ-92 или отсутствия топлива на АЗС, просим обращаться по телефону горячей линии: +77018550248»,
Скоро уже будет с десяток лет, как город подвел магистральный газ к домам.Трубы подведены, но горожане подключаться не торопятся.
Город Рудный-город чудный ,какие же вы дремучие,вам уже и магистраль к дому подвели,а вы всё носом воротите. У нас в ЗТБ в совё время всей улицей складывались и магистраль за свой счёт вели,потому что понимали что природный газ-это комфорт и удобство и намного дешевле чем топить дровами и углём.
Оно и понятно: подключение обходится недёшево - от 350 тысяч до миллиона тенге. Я посчитал по своему потреблению: при цене маленького баллона на данный момент в 2 200 тенге за штуку на эти 300–400 тысяч я мог бы покупать газ четверть века.
Вроде взрослый человек,а рассуждает как ребёнок,у вас что все эти 25 лет фиксированная цена 2200 за балон будет? Вы платите один раз эти 350000,а пользуетесь потом всю жизнь,при этом забываете как страшный сон, что такое газовый балон,всё эти вечно пропускающие и воняющие рудукторы и шланги.
Комфорт конечно очевиден. просто у людей денег нету. Стоит печное отопление. А это значит надо всё ломать дома, переделывать. А это уже не 350 тыщ. Трубы сварщики, котлы, батареи новые. Потом косметический ремонт предстоит. Чисто в финансовом плане я его понимаю. Единстивено мимо в статье что власти специально не продают им газ балоны, то тут как выяснилось ошибка у автора. Автогаза то тоже нема
Хотя с такой экономикой, и войной у соседей. Могут оказаться люди в тепле те у кого как раз остались ещё печное отопление.)
Ничего они не скажут. Кто хотел сказать "спасибо" уже завели себе газ в дома и в ус не дуют, сочувственно качая головой когда какой-нибудь "безденежный" сосед в очередной раз запричитает "ой-ой-ой! за отопление счет 30-40-50к пришел! Издеваются над людьми! Не знают как обобрать до нитки" - стандартный набор профессиональных плакальщиков.
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать