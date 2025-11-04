Отправлено: - 13:49

Скоро уже будет с десяток лет, как город подвел магистральный газ к домам.Трубы подведены, но горожане подключаться не торопятся.

[Исправлено: Добринцофф, 05.11.2025 - 15:00]

[Исправлено: Добринцофф, 05.11.2025 - 15:00]

Цитата:Город Рудный-город чудный ,какие же вы дремучие,вам уже и магистраль к дому подвели,а вы всё носом воротите.У нас в ЗТБ в совё время всей улицей складывались и магистраль за свой счёт вели,потому что понимали что природный газ-это комфорт и удобство и намного дешевле чем топить дровами и углём.