Re: По делу об избиении в медвытрезвителе Костаная допросили...

Был у нас на районе вор-рецидивист с многолетним стажем как звали его уже не помню. Так вот все краденое он решил хранить у меня на складе,каждый раз привозил всяких вещей вплоть до женского белья и однажды так между делом попросил в долг денег, ну как бы намекая что в залоге остаётся его барахло. Я одолжил и сразу же отвез все его вещи к себе в гараж. Через несколько дней явились опера, этот в наручниках, клялся божился что украденное хранится у меня,а я в отказ. Так вот лет через шесть после отсидки опять явился этот тип да ещё с упрёком, что я его подставил. Торгаши народ горячий,дежурная бита и перцовый баллончик всегда на готове и с успехом был применен. Избитый воришка попал прямиком в больницу. Хорошо там места были ограничены, больного подшили, загипсовали и отправили домой. Разумеется по его жалобе выписали мне административку за мелкое хулиганство,отделался незначительным штрафом