≡ По делу об избиении в медвытрезвителе Костаная допросили подсудимого. Он рассказал - куда бил ногой и как вели переговоры о деньгах
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52889
По делу об избиении в медвытрезвителе Костаная допросили подсудимого. Он рассказал - куда бил ногой и как вели переговоры о деньгах
Отправлено: 04.11.25 - 15:22
В суде № 2 первые показания дал подсудимый Галымжан ТИЖБАЕВ. Вину он признает частично: удары наносил, но не такие, чтобы нанести столь тяжкий вред здоровью. Впервые в суде посмотрели и видео с камеры наблюдения, которое уже публиковали в СМИ.
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2302
Re: По делу об избиении в медвытрезвителе Костаная допросили...
Отправлено: 04.11.25 - 15:22
#1
Цитата:
Согласно обвинительному заключению, санитар Центра временной адаптации и детоксикации Костаная избил 61-летнего паиента Центра Ратмира КАЮМОВА.

Источник:


Рома Каюмов алкоголик вышей гильдии района КЖБИ нигде не работал, вёл паразитический образ жизни.
Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
283
Re: По делу об избиении в медвытрезвителе Костаная допросили...
Отправлено: 04.11.25 - 23:12
#2
Рома Каюмов алкоголик вышей гильдии района КЖБИ нигде не работал, вёл паразитический образ жизни И что это даёт карт бланш на издевательства? Так понимать что ли твой вердикт? Ты кого оправдать собрался? А завтра ты случайно или твои родные попадут в это заведение? И что тогда? Будешь в воздухе переодеваться? Есть фильм документальный "обыкновенный фашизм" рекомендую всем к просмотру! Бедней духовно не станете, только до конца просмотрите!
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
549
Re: По делу об избиении в медвытрезвителе Костаная допросили...
Отправлено: 05.11.25 - 00:27
#3
Лучше бы эти санитары друг друга избили, чисто в тазобедренный сустав, не задевая ни почки ни чего другого, может ума бы прибавилось хоть миллиметр
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1961
По делу об избиении в медвытрезвителе Костаная допросили подсудимого. Он рассказал - куда бил ногой и как вели переговоры о деньгах
Отправлено: 05.11.25 - 07:58
#4
В общем все правильно ребята сделали. И та остановка и этот центр строились не за налоги подобных субъектов, соответственно они не могут претендовать на учет их интересов при пользовании объектами, и потому правила поведения им нужно объяснять очень тщательно, с головы до ног.
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7834
Re: По делу об избиении в медвытрезвителе Костаная допросили...
Отправлено: 05.11.25 - 09:19
#5
Был у нас на районе вор-рецидивист с многолетним стажем как звали его уже не помню. Так вот все краденое он решил хранить у меня на складе,каждый раз привозил всяких вещей вплоть до женского белья и однажды так между делом попросил в долг денег, ну как бы намекая что в залоге остаётся его барахло. Я одолжил и сразу же отвез все его вещи к себе в гараж. Через несколько дней явились опера, этот в наручниках, клялся божился что украденное хранится у меня,а я в отказ. Так вот лет через шесть после отсидки опять явился этот тип да ещё с упрёком, что я его подставил. Торгаши народ горячий,дежурная бита и перцовый баллончик всегда на готове и с успехом был применен. Избитый воришка попал прямиком в больницу. Хорошо там места были ограничены, больного подшили, загипсовали и отправили домой. Разумеется по его жалобе выписали мне административку за мелкое хулиганство,отделался незначительным штрафом
