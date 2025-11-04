НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Доллар падает, тенге крепнет: экономисты рассказали, что происходит
 
 
NG.kz
20.12.07
52888
Доллар падает, тенге крепнет: экономисты рассказали, что происходит
Отправлено: 04.11.25 - 22:33
Доллар в Казахстане продолжает дешеветь: по итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE средневзвешенный курс составил 522,49 тенге за доллар. Таким образом, тенге укрепляется уже несколько недель подряд ө к началу ноября национальная валюта усилилась более чем на 3,5 процента.
Читать новость

юля елиссева
Тегусигальпа, Гондурас
14.01.15
3899
Доллар падает, тенге крепнет: экономисты рассказали, что происходит
Отправлено: 04.11.25 - 22:33
#1
Просто олигархам понадобилось закупить доллары в большом объеме, вот курс и понизили. Когда надо будет доллары сбыть, курс тенге снова обвалят.

