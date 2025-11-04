НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Признал вину и раскаялся - Приговор по делу о ДТП в котором погибли трое человек вынес суд в Костанайской области
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52888
Признал вину и раскаялся - Приговор по делу о ДТП в котором погибли трое человек вынес суд в Костанайской области
Отправлено: 04.11.25 - 20:35
30 мая на автодороге «Карабутак - Костанай» водитель автомобиля Chevrolet Cobalt не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo FH, двигавшимся по своей полосе. В салоне легковушки находились 4 пассажира. Трое скончались, еще один получил серьёзные повреждения.
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2302
Re: Признал вину и раскаялся - Приговор по делу о ДТП в котором...
Отправлено: 04.11.25 - 20:35
#1
Цитата:
суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на пять лет. Отбывать наказание осуждённый будет в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Грубо нарушил ПДД, убил троих, и как с гуся вода...
Да здравствует наш суд – самый гуманный суд в мире!
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4794
Re: Признал вину и раскаялся - Приговор по делу о ДТП в котором...
Отправлено: 04.11.25 - 21:11
#2
//Трое из них от полученных тяжких травм скончались в карете скорой помощи//

Хватило бы просто от полученных травм, кто там знает, насколько они тяжкие были?

//Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.//

Вот это абсолютно лишнее было. Как можно признать и раскаяться в несчастном случае? Только разве, если это было умышленно. :-x

//Гособвинитель просил назначить мужчине наказание по ч. 4 ст. 345 УК РК (за нарушение лицом, управляющим автомобилем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) 5 лет лишения свободы//

А в каких рамках (от и до) эта статья собственно работает? Да и интересно было бы узнать, что просил адвокат?
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4794
Re: Признал вину и раскаялся - Приговор по делу о ДТП в котором...
Отправлено: 04.11.25 - 21:25
#3
//Приговор пока не вступил в законную силу.//

Пусть наймёт нормального адвоката и подаёт встречный иск, от признания вины в отказ идти нужно. Где результаты расследования? Может автомобиль из за колдобин и выбоин "вынесло" на встречку? Тогда совсем другая картина нарисовывается.
