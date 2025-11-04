НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Телетрап, VIP-зона, музей - Как менялся и продолжает меняться международный аэропорт «Костанай»
 
 
Телетрап, VIP-зона, музей - Как менялся и продолжает меняться международный аэропорт «Костанай»
Отправлено: 04.11.25 - 17:01
Начальник службы авиационной безопасности Юрий МАЗОНКО показывает корреспонденту «НГ» ИВПП и поясняет, что покрытие полностью заменили на новое. А удлинили полосу для того, чтобы принимать более комфортабельные суда.
Читать новость

Телетрап, VIP-зона, музей - Как менялся и продолжает меняться международный аэропорт «Костанай»
Отправлено: 04.11.25 - 17:01
#1
Ничего, кроме улыбки наш колхозный аэропорт не вызывает. Интересно, нормальный туалет там сделали? Можно заходить туда без противогаза?
Помню, один раз обратилась к буфетчице нашего "международного" аэропорта - Please give me one cup of green tea and uchpuchmak. А в ответ услышала - Чёёё???

[Исправлено: юля елиссева, 04.11.2025 - 18:03]
Re: Телетрап, VIP-зона, музей - Как менялся и продолжает...
Отправлено: 04.11.25 - 19:44
#2
Цитата:
В здании аэровокзала планируется реконструкция помещения бортового питания под зал ожидания международных рейсов

Так че кормить теперь не будут в самолете?
Не-а тогда я не куда не полечу. Обед на высоте 10км, это было самое приятное в полете.)
Re: Телетрап, VIP-зона, музей - Как менялся и продолжает...
Отправлено: 04.11.25 - 20:22
#3
юля елиссева:
один раз обратилась к буфетчице нашего "международного" аэропорта - Please give me one cup of green tea and uchpuchmak. А в ответ услышала - Чёёё???[/quote
......да не обязаны наши буфетчицы на иноземной мове балакать ты у неё пытай на нашем родном государственном языке......да и зачем эти понты?непонимаю...
Re: Телетрап, VIP-зона, музей - Как менялся и продолжает...
Отправлено: 04.11.25 - 20:26
#4
Новая полоса позволит принимать современные типы воздушных судов - таких, как Боинг-747 и Боинг-767. Сейчас мы можем принимать Ил-76, Ту-154, Боинг-737 и Айрбасы трех моделей - 310, 319, 320».
......так теперь с нашей воздушной гавани можно будет махнуть в любую точку нашей земли?
Телетрап, VIP-зона, музей - Как менялся и продолжает меняться международный аэропорт «Костанай»
Отправлено: 04.11.25 - 20:34
#5
Цитата:
родом из Шанхая2022:
.так теперь с нашей воздушной гавани можно будет махнуть в любую точку нашей земли?

Теоретически может быть и да, но есть два но -
1-ое Это если всё по нормам сделают и сдать смогут.
2-ое А кто полетит в Костанай из Нью-Йорков, Мельбурнов, Капштатов или Сиднеев?

Так что по факту скорее всего по максимум прямые всё в те же Турции, Египты и прочее... :lol: 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 04.11.2025 - 21:35]
Телетрап, VIP-зона, музей - Как менялся и продолжает меняться международный аэропорт «Костанай»
Отправлено: 04.11.25 - 20:44
#6
Цитата:
Эл-починно:
А кто полетит в Костанай из Нью-Йорков, Мельбурнов, Капштатов или Сиднеев?

Болашаковцы :lol:
Телетрап, VIP-зона, музей - Как менялся и продолжает меняться международный аэропорт «Костанай»
Отправлено: 04.11.25 - 20:49
#7
Цитата:
юля елиссева:
- Please give me

За плиз гив ми вам в любом аэропорту скажут "чёё?", не на русском возможно но суть будет та же.
