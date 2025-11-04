НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Телетрап, VIP-зона, музей - Как менялся и продолжает меняться международный аэропорт «Костанай»
 
 
Телетрап, VIP-зона, музей - Как менялся и продолжает меняться международный аэропорт «Костанай»
Отправлено: 04.11.25 - 17:01
Начальник службы авиационной безопасности Юрий МАЗОНКО показывает корреспонденту «НГ» ИВПП и поясняет, что покрытие полностью заменили на новое. А удлинили полосу для того, чтобы принимать более комфортабельные суда.
Читать новость

юля елиссева
Отправлено: 04.11.25 - 17:01
Ничего, кроме улыбки наш колхозный аэропорт не вызывает. Интересно, нормальный туалет там сделали? Можно заходить туда без противогаза?
Помню, один раз обратилась к буфетчице нашего "международного" аэропорта - Please give me one cup of green tea and uchpuchmak. А в ответ услышала - Чёёё???

