Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
По делу об избиении в медвытрезвителе Костаная допросили подсудимого. Он рассказал - куда бил ногой и как вели переговоры о деньгах
По делу об избиении в медвытрезвителе Костаная допросили подсудимого. Он рассказал - куда бил ногой и как вели переговоры о деньгах
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 75, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 75
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать