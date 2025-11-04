НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ По делу об избиении в медвытрезвителе Костаная допросили подсудимого. Он рассказал - куда бил ногой и как вели переговоры о деньгах
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52886
По делу об избиении в медвытрезвителе Костаная допросили подсудимого. Он рассказал - куда бил ногой и как вели переговоры о деньгах
Отправлено: 04.11.25 - 15:22
В суде № 2 первые показания дал подсудимый Галымжан ТИЖБАЕВ. Вину он признает частично: удары наносил, но не такие, чтобы нанести столь тяжкий вред здоровью. Впервые в суде посмотрели и видео с камеры наблюдения, которое уже публиковали в СМИ.
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2301
Re: По делу об избиении в медвытрезвителе Костаная допросили...
Отправлено: 04.11.25 - 15:22
#1
Цитата:
Согласно обвинительному заключению, санитар Центра временной адаптации и детоксикации Костаная избил 61-летнего паиента Центра Ратмира КАЮМОВА.

Источник:


Рома Каюмов алкоголик вышей гильдии района КЖБИ нигде не работал, вёл паразитический образ жизни.
