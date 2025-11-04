Re: Приговор за убийство жены и тещи огласили в суде...

Отправлено: - 12:51

С высоты моих лет, я очевидно вижу что институт брака и семьи изживает себя. Те образы когда муж пахарь,а жена хозяйка очага сегодня напрочь отсутствует. Тогда что же делать?

А ничего делать не надо, не надо жениться,рожать детей если на роду есть алкаши, психопаты, скорее всего надо учредить такую контору,чтобы там провели всесторонние обследования на предмет пригодности для жития в семье