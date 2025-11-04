НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Приговор за убийство жены и тещи огласили в суде Костанайской области
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52883
Приговор за убийство жены и тещи огласили в суде Костанайской области
Отправлено: 04.11.25 - 12:51
Житель Карабалыка Виталий Логунов обвинялся в совершении двойного убийства с особой жестокостью. В июле 2025 года Логунов убил свою жену Л. и тещу Б. Подробности заседания неизвестны - дело рассматривали в закрытом режиме.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7832
Re: Приговор за убийство жены и тещи огласили в суде...
Отправлено: 04.11.25 - 12:51
#1
С высоты моих лет, я очевидно вижу что институт брака и семьи изживает себя. Те образы когда муж пахарь,а жена хозяйка очага сегодня напрочь отсутствует. Тогда что же делать?
А ничего делать не надо, не надо жениться,рожать детей если на роду есть алкаши, психопаты, скорее всего надо учредить такую контору,чтобы там провели всесторонние обследования на предмет пригодности для жития в семье
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17156
Отправлено: 04.11.25 - 13:25
#2
Цитата:
сайлау курманов: Те образы когда муж пахарь,а жена хозяйка очага сегодня напрочь отсутствует.
Потому что бабы щас такие пошли. Расслабились. Надо ремнем воспитывать как это делали наши древние предки и сразу будет шёлковая ходить, рот лишний раз не открывать и следить за домашним очагом) а то ишь самостоятельные стали, с характером. Каждая вторая курит, мозги пилит.
Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
450
Re: Приговор за убийство жены и тещи огласили в суде...
Отправлено: 04.11.25 - 13:31
#3
Цитата:
сайлау курманов:
скорее всего надо учредить такую контору

Евгеника?
