Отправлено: - 00:01

maxsaf:

[Исправлено: Vit, 04.11.2025 - 00:13]

Цитата:Согласен. Я и женился по молодости.Потом развод.Хотя трудно это назвать разводом.У нас остались хорошие отношения Весной она меня попросила сгонять, вернее отвезти в Самару к папе Тоесть тестью. Я свозил.. Две недели там тусили. Я по огороду помог. Баню топил., теплицу поливал. Канализацию выкачал. Кур покормил. Яйца собрал. Хотя я думал пару местных доярок чпокну.. Не дали мне выходить из двора. С сыном поехали из деревни в город. За продуктами.Он мне папа. хочу домой устал тут уже . .сын терпи. Мама поверь. В последний раз видит своего папу. Труп. Он. Рак не щадит не кого. Мы не сможем ему помочь. И ты давай посиди с ним. Поговори. Ему будет приятно.