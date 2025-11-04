НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Министр здравоохранения приедет в Рудный и встретится с горожанами
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52883
Министр здравоохранения приедет в Рудный и встретится с горожанами
Отправлено: 04.11.25 - 12:38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В рамках рабочего визита министра здравоохранения Акмарал Альназаровой пройдет встреча с населением, а также личный прием граждан. Визит состоится уже завтра, 5 ноября. Но записаться на личный прием к министру необходимо заранее.
Читать новость

юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3897
Министр здравоохранения приедет в Рудный и встретится с горожанами
Отправлено: 04.11.25 - 12:38
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
к министерше один вопрос - Аурухана қайда? Сколько лет ещё больным детям всей области лечиться во временном ковидном сарае, вместо нормальной больницы?

[Исправлено: юля елиссева, 04.11.2025 - 13:40]
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7832
Re: Министр здравоохранения приедет в Рудный и встретится с...
Отправлено: 04.11.25 - 13:27
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После недавнего пристального внимания к ее чиривичкам, госпожа министр скорей всего купила себе валенки на резиновой подошве с вышивкой и с бубенчиками
Профайл Посетить вебсайт
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17156
Re: Министр здравоохранения приедет в Рудный и встретится с...
Отправлено: 04.11.25 - 13:48
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
купила себе валенки на резиновой подошве с вышивкой и с бубенчиками

Кстати валенки с бубенчиками очень красиво смотрятся на женщине. Подчёркивает её скромность. А то напялят эту кожу и думают это круто.

Говорят по одежке встречают. Я встречаю. Вы посмотрите в чем в городе ходят. Мужики в пластмассовых трико. Ну купи себе джинсы классику. Будет норм.
А женщины че вытворяют. Напялит эти лосины. О Господи, ну нету у тебя фигуры такие вещи носить. Одень ты сарафанчик. Будет приятно на тебя смотреть. Появится загадка в тебе.)
Профайл
v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1899
Re: Министр здравоохранения приедет в Рудный и встретится с...
Отправлено: 04.11.25 - 14:05
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тяжелый трудовой день получится - аж целый час - с населением, целых сорок минут (!!!) по личным вопросам, аж двадцать минут для прессы. Такими трудовыми свершениями на козырный шмот можно быстро заработать )))


Спросят за больницу - "извините, я не в курсе". Спросят за хищения в осмс - " я не в курсе". Готовьте вопросы по существу))))
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 47
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS