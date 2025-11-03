Не только, во первых, фотка действительно только одна! Во вторых, где в Казахстане такие церкви есть? может в столицах, хотя сомнения гложут. А для женитьбы за границей, Виту гражданство другой страны нужно. ПС - ну или куча других документов, которые не за один день делаются. А зная Вита, он бы уже заранее всё оповестил.
Согласен. Я и женился по молодости. Потом развод.Хотя трудно это назвать разводом. У нас остались хорошие отношения Весной она меня попросила сгонять, вернее отвезти в Самару к папе Тоесть тестью. Я свозил. . Две недели там тусили. Я по огороду помог. Баню топил., теплицу поливал. Канализацию выкачал. Кур покормил. Яйца собрал. Хотя я думал пару местных доярок чпокну.. Не дали мне выходить из двора. С сыном поехали из деревни в город. За продуктами. Он мне папа. хочу домой устал тут уже . .сын терпи. Мама поверь. В последний раз видит своего папу. Труп. Он. Рак не щадит не кого. Мы не сможем ему помочь. И ты давай посиди с ним. Поговори. Ему будет приятно.
Ума не приложу, как люди без крашеных бордюров живут. И ездят-то при этом сплошь на приличном автопроме, порше, "мерины". Срочно нужно им наших "руководителей" выделить и отправить в качестве гуманитарной помощи. Пропадут ведь люди.
так европейцы же не нищие, им соревноваться в этом меж собой не приходится. Это наши нище...ы чуть где на 2 копейки больше прочих заимели сразу бегут рисоваться этим, в том числе и перед теми на чьём горбу они эти две копейки поимели. Вот серьезно, уж насколько мне не нравятся русские классические литературные произведения, но вот горьковское "на дне" это прямо такая яркая выжимка ментального состояния людей постсовка.
