Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
maxsaf
27.05.18
29219
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 23:05
#9781
Цитата:
Эл-починно:
По одной только фотке.

Жених не на коне, значит не Вит 8-)
Эл-починно
10.06.22
4790
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 23:12
#9782
Цитата:
maxsaf:

Не только, во первых, фотка действительно только одна! :lol:
Во вторых, где в Казахстане такие церкви есть? может в столицах, хотя сомнения гложут. А для женитьбы за границей, Виту гражданство другой страны нужно. :-)
ПС - ну или куча других документов, которые не за один день делаются. А зная Вита, он бы уже заранее всё оповестил.

[Исправлено: Эл-починно, 04.11.2025 - 00:15]
maxsaf
27.05.18
29219
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 23:31
#9783
Цитата:
Vit:
Я уже писал и ещё раз. Женюсь я только один раз.

Vit
09.02.12
17156
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 23:33
#9784
Цитата:
Эл-починно:

Можно в гугле в бить. Ферреро. Шоколадки. Там часто бываю. Детишкам нашим казахстанским киндеры таскаю.

Вот ещё фотка. Церковь.
Пацаны.
Я вам врал когда нибудь?.



[Исправлено: Vit, 03.11.2025 - 23:34]
Эл-починно
10.06.22
4790
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 23:46
#9785
Цитата:
Vit:
Я вам врал когда нибудь?.

Про врал и речи никто не вёл. Всё норм.
Vit
09.02.12
17156
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.11.25 - 00:01
#9786
Цитата:
maxsaf:
Согласен. Я и женился по молодости.
Потом развод.Хотя трудно это назвать разводом.
У нас остались хорошие отношения Весной она меня попросила сгонять, вернее отвезти в Самару к папе Тоесть тестью. Я свозил.
. Две недели там тусили. Я по огороду помог. Баню топил., теплицу поливал. Канализацию выкачал. Кур покормил. Яйца собрал. Хотя я думал пару местных доярок чпокну.. Не дали мне выходить из двора. С сыном поехали из деревни в город. За продуктами.
Он мне папа. хочу домой устал тут уже . .сын терпи. Мама поверь. В последний раз видит своего папу. Труп. Он. Рак не щадит не кого. Мы не сможем ему помочь. И ты давай посиди с ним. Поговори. Ему будет приятно.

[Исправлено: Vit, 04.11.2025 - 00:13]
К
23.04.23
1958
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.11.25 - 06:26
#9787
Ума не приложу, как люди без крашеных бордюров живут. И ездят-то при этом сплошь на приличном автопроме, порше, "мерины". Срочно нужно им наших "руководителей" выделить и отправить в качестве гуманитарной помощи. Пропадут ведь люди.
Vit
09.02.12
17156
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.11.25 - 12:09
#9788
Цитата:
Карачун: И ездят-то при этом сплошь на приличном автопроме, порше,
Дешёвые они там. Это к нам пока приходят выростают в два раза после всех растаможек итд.

А ещё я не увидел у фермеров крузаков. Они на простых машинах передвигаться. Но зато КХ чистые не где нету грязи, навоза. Повсюду травка, брусчатка.ю

А у нас первым делом директора КХ покупают крузаки, при этом промзона в грязи утопает. Менталитет там другой.
К
23.04.23
1958
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.11.25 - 12:23
#9789
Цитата:
Vit:
А ещё я не увидел у фермеров крузаков.

так европейцы же не нищие, им соревноваться в этом меж собой не приходится. Это наши нище...ы чуть где на 2 копейки больше прочих заимели сразу бегут рисоваться этим, в том числе и перед теми на чьём горбу они эти две копейки поимели.
Вот серьезно, уж насколько мне не нравятся русские классические литературные произведения, но вот горьковское "на дне" это прямо такая яркая выжимка ментального состояния людей постсовка.
Kairat stayer
28.05.18
7782
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.11.25 - 12:46
#9790
Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!

Цитата:
Vit:
Я не правильно написал. Я не про эскорт. Постоянная есть. Но она замуж рвётся. Я ей обьясняю что нет. Нет. Нет. Не хочу. Только эротические встречи.


