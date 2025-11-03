НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Остался должен почти 2 млн тенге - Врач из Рудного стал жертвой мошенников, совершив покупку через интернет-магазин
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52883
Остался должен почти 2 млн тенге - Врач из Рудного стал жертвой мошенников, совершив покупку через интернет-магазин
Отправлено: 03.11.25 - 13:04
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодой житель Рудного Владислав ранее неоднократно подвергался атакам мошенников, но доктор всегда был начеку, понимая, что это банальный «развод». Но в августе его, как говорит он сам, «обули», причем, на довольно крупную сумму – 1,7 млн тенге. И случилось это при покупке квадроцикла у одного ИП через известную платформу «Kaspi Магазин».
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17156
Re: Остался должен почти 2 млн тенге - Врач из Рудного стал...
Отправлено: 03.11.25 - 13:04
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И случилось это при покупке квадроцикла у одного ИП через известную платформу «Kaspi Магазин».


Меня валберис обманул на 12 000т. . Заказал инвертор для зарядки ноутбуков в автомобиль от прикуривателя.

Включаю а он не работает. Я разобрал этот прибор а он внутри пустой. Звонки продавцу не че не помогли. Он просто трубку не брал.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46505
Re: Остался должен почти 2 млн тенге - Врач из Рудного стал...
Отправлено: 03.11.25 - 13:07
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понял, деньги у мошенников, но их хотят забрать у магазина?
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1854
Re: Остался должен почти 2 млн тенге - Врач из Рудного стал...
Отправлено: 03.11.25 - 16:25
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ип дал мошенникам порулить и на педали по нажимать . никакие коды QR , только доставка через курьера и видеофиксация .
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1511
Re: Остался должен почти 2 млн тенге - Врач из Рудного стал...
Отправлено: 03.11.25 - 17:10
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Каспи не заинтересован что ли в сохранении своего имиджа? Хотя от их имени ведётся торговля на площадке. На их месте землю надо рыть, чтобы клиента не обидеть, тем более имея возможности в виде юристов,службы безопасности, коллекторов. Теперь трижды подумаю, а стоит ли связываться?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7832
Re: Остался должен почти 2 млн тенге - Врач из Рудного стал...
Отправлено: 03.11.25 - 17:13
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот не везет мен с ручной циркуляркой. Тот что покупали в магазине прослужил семь лет, пилил дрова и все что нужно, потом из каспи магазина, поработают меньше года и сгорают,ремонту не подлежат. Последнии сразу сгорел на второй день после получения
Профайл Посетить вебсайт
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17156
Re: Остался должен почти 2 млн тенге - Врач из Рудного стал...
Отправлено: 03.11.25 - 17:44
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Последнии сразу сгорел на второй день после получения

Я заметил что в последнее время Китай нам фуфло стал подсовывать. Лучше в магазине брать, в живую руками потрогать. Пусть дороже ну зато качество. Много парфюма фальшивого продают.

Ваще я заметил что китайцы врут в нагляк.. Мне знакомый заказал купить себе на машину гелевый аккумулятор. Я в магазине китайцу говорю гелевый. Он вытаскивает свинцовый. Я ему говорю, ваще то я слава богу не слепой. Это не гелевый. Мне нужен гелевый. Он не краснеет даже мне в глаза смотрит и врет. Нет это гелий.

Да пошёл ты. Че ты мне в тюхаваешь свинец по цене гелия.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17156
Остался должен почти 2 млн тенге - Врач из Рудного стал жертвой мошенников, совершив покупку через интернет-магазин
Отправлено: 03.11.25 - 17:53
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одну буковку по середине поменяли и в тюхивают как брендовый парфюм. Я просто не сильно присматривался и купил. А потом чёт чувствую запах дешманский.
Это как помните в старые добрые времена на наримановке абибасы продавали. Вообщем китайцы не изменились. Продолжают в том же духе))



[Исправлено: Vit, 03.11.2025 - 17:54]

[Исправлено: Vit, 03.11.2025 - 17:54]
Профайл
o
§ open
(Пользователи)
Регистрация:
23.09.11
Сообщений:
22
Re: Остался должен почти 2 млн тенге - Врач из Рудного стал...
Отправлено: 03.11.25 - 19:41
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да с каспи уже обжигался заказал летом фары на газель ставлю а становятся с диким Зазором где капот сантима 3 пытаюсь делать возврат продавец в игнор делаю фото посылаю на каспи они тоже отказывают говорят вы же их поставили на авто значит товарный вид испорчен
:-) я спорил что там не одной царапины бесполезно 2 случай недавно с телефоном каспи пишет телефоны проверены верифицированы целый день вытягивал с продавца информацию пока он не сказал что нет,вы говорит берите максимум месяц всё сделаем :-) :-)
Профайл
D
§ Densol
(Пользователи)
Регистрация:
04.11.25
Сообщений:
1
Re: Остался должен почти 2 млн тенге - Врач из Рудного стал...
Отправлено: 04.11.25 - 11:53
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Вы бы изучили мат.часть прежде чем писать охинею. Представляю, что китаец подумал о вас.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 46, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 46
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS