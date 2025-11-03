Остался должен почти 2 млн тенге - Врач из Рудного стал жертвой мошенников, совершив покупку через интернет-магазин
Молодой житель Рудного Владислав ранее неоднократно подвергался атакам мошенников, но доктор всегда был начеку, понимая, что это банальный «развод». Но в августе его, как говорит он сам, «обули», причем, на довольно крупную сумму – 1,7 млн тенге. И случилось это при покупке квадроцикла у одного ИП через известную платформу «Kaspi Магазин». Читать новость
А Каспи не заинтересован что ли в сохранении своего имиджа? Хотя от их имени ведётся торговля на площадке. На их месте землю надо рыть, чтобы клиента не обидеть, тем более имея возможности в виде юристов,службы безопасности, коллекторов. Теперь трижды подумаю, а стоит ли связываться?
Вот не везет мен с ручной циркуляркой. Тот что покупали в магазине прослужил семь лет, пилил дрова и все что нужно, потом из каспи магазина, поработают меньше года и сгорают,ремонту не подлежат. Последнии сразу сгорел на второй день после получения
сайлау курманов: Последнии сразу сгорел на второй день после получения
Я заметил что в последнее время Китай нам фуфло стал подсовывать. Лучше в магазине брать, в живую руками потрогать. Пусть дороже ну зато качество. Много парфюма фальшивого продают.
Ваще я заметил что китайцы врут в нагляк.. Мне знакомый заказал купить себе на машину гелевый аккумулятор. Я в магазине китайцу говорю гелевый. Он вытаскивает свинцовый. Я ему говорю, ваще то я слава богу не слепой. Это не гелевый. Мне нужен гелевый. Он не краснеет даже мне в глаза смотрит и врет. Нет это гелий.
Да пошёл ты. Че ты мне в тюхаваешь свинец по цене гелия.
Одну буковку по середине поменяли и в тюхивают как брендовый парфюм. Я просто не сильно присматривался и купил. А потом чёт чувствую запах дешманский. Это как помните в старые добрые времена на наримановке абибасы продавали. Вообщем китайцы не изменились. Продолжают в том же духе))
Да с каспи уже обжигался заказал летом фары на газель ставлю а становятся с диким Зазором где капот сантима 3 пытаюсь делать возврат продавец в игнор делаю фото посылаю на каспи они тоже отказывают говорят вы же их поставили на авто значит товарный вид испорчен я спорил что там не одной царапины бесполезно 2 случай недавно с телефоном каспи пишет телефоны проверены верифицированы целый день вытягивал с продавца информацию пока он не сказал что нет,вы говорит берите максимум месяц всё сделаем
