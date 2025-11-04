НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Найдены бактерии рода сальмонеллы - О причинах массового отравления в кафе Аркалыка рассказали в ДСЭК Костанайской области
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52883
Найдены бактерии рода сальмонеллы - О причинах массового отравления в кафе Аркалыка рассказали в ДСЭК Костанайской области
Отправлено: 04.11.25 - 11:30
Из 86 пациентов 16 даже не были участниками тоя в кафе "Жайна" в Аркалыке, а заразились от пищи, которую гости принесли домой в качестве саркыта. Пострадавшим в итоге поставили диагноз - сальмонеллез.
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29219
Re: Найдены бактерии рода сальмонеллы - О причинах массового...
Отправлено: 04.11.25 - 11:30
#1
Цитата:
а заразились от пищи, которую гости принесли домой в качестве саркыта

Цитата:
Проведены лабораторные исследования пищи и воды - в них возбудители не обнаружены. 

Сальмонелла Шредингера: она вроде в пище есть, но ее вроде как в пище и нет. :lol:
Re: Найдены бактерии рода сальмонеллы - О причинах массового...
Отправлено: 04.11.25 - 11:32
#2
Цитата:
И у двоих обнаружена сальмонелла, идентичная той, что была найдена у больных. 

Ну и какой из этого можно сделать вывод? Они просто поели то же, что и остальные. Может быть не так много, поэтому и без симптомов.
Re: Найдены бактерии рода сальмонеллы - О причинах массового...
Отправлено: 04.11.25 - 11:34
#3
Цитата:
Как оказалось, сотрудники кафе не проходили регулярный медосмотр, а санитарные книжки были просроченными, либо отсутствовали. 

Мораторий же, зачем книжки, проверять ведь все равно никто не будет (С).
К
Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1958
Re: Найдены бактерии рода сальмонеллы - О причинах массового...
Отправлено: 04.11.25 - 11:40
#4
Цитата:
maxsaf:
Мораторий же, зачем книжки, проверять ведь все равно никто не будет (С).

Будто бы без моратория у нас кто-то что-то проверяет.
сайлау курманов
сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7832
Re: Найдены бактерии рода сальмонеллы - О причинах массового...
Отправлено: 04.11.25 - 12:44
#5
Как говорили проверяющие меня санврачи: все зависит от результатов анализа,при этом смотрели прямо в глаза,прямо в зрачки, от этого взгляда становилась не по себе и мысли правильные сами лезут в голову, от вас практически ничего не зависит и соглашаешся на все
