НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 652 из 652«1...650651652
Ответить Новый топик
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17151
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 20:30
#9766
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ещё все близко к сердцу все принимаешь. Расстраиваешься по любому поводу.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1955
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 20:50
#9767
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Каждый день стресс, переживание, постояно нужно решать какую нибудь проблему

Ну, их можно просто не создавать для начала. А ещё можно решать "заранее", не в том смысле что предотвращать, а в том что предвидя проблему загодя иметь некоторый набор возможных решений с небольшими корректировками "по месту".
Ну и самый главный, конечно же, навык забивать ... на всё и вся. Это сложный навык, он требует осознания что ни в чем из существующих сущностей нет смысла.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17151
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 21:08
#9768
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун: навык забивать ... на всё и вся.
Из всех вариантов это самый сложный морально.
Забивать не так легко.

Я порядочный человек. И не умею перешагивать через головы.
Хотя пора научится. Видя сколько подонков. А как говорится с волками жить, нужно по волчьи выть. .
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46505
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 21:10
#9769
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Цитата:
А как говорится с волками жить, нужно по волчьи выть.

Ты женился или нет?
Или в ужасе от того что женился?
Мне кажется вообще на все плевать, новая жизнь, новая жена, будущий ребенок, что ты среди каких то Волков хочешь делать?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17151
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 21:14
#9770
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111: Ты женился или нет?
Нет. Я же отписал. Что пошутил.. У меня уже двое детей. Мне это уже не к чему. Мне хватает случайных эротических встреч. А люблю я только Таноми. ;-)
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1955
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 21:17
#9771
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Я порядочный человек.

Ну так и я порядочный. Это же не про порядочность. А про глупость.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46505
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 21:19
#9772
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Цитата:
Нет. Я же отписал. Что пошутил.. У ме

Хм..
Шутить по поводу свадьбы, новой жизни, как то не совсем смешно..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46505
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 21:22
#9773
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Цитата:
Мне хватает случайных эротических встреч.

Да ну, иногда посмотришь на этих уродин малолеток, о тех кому за 20, вообще умолчу, уж лучше самому рукой спокойно.,
Если только любовницу на постоянку найти, чтоб с тобой только и с остальными пятью человеками, не больше, а не с кем попало.,

[Исправлено: 111, 03.11.2025 - 22:23]
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17151
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 21:24
#9774
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Признаю. Не удачно получилась шутка. Но я их лица не показал. А там дальше что я написал то это да, правда. Про то что они мне разрешили посмотреть. И про шорты. И просто что это все произошло случайно.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1955
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 21:30
#9775
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Не удачно получилась шутка.

Да нормальная получилась. Возможно потому что посмотрев на фотографию понял что вы дурачитесь
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17151
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 21:31
#9776
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

Я не правильно написал. Я не про эскорт. Постоянная есть. Но она замуж рвётся. Я ей обьясняю что нет. Нет. Нет. Не хочу. Только эротические встречи.

Я уже писал и ещё раз. Женюсь я только один раз. Бог позволил детей дать. Всё. И я не второй раз не десятый не собираюсь.

Я порядочный человек и не привык придавать близких людей. Меня, да предавали, я нет. Все точка. Завязывай вопросы задавать на счёт семьи. Я тебе не разу не задавал такие.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46505
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 21:41
#9777
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Цитата:
Завязывай вопросы задавать на счёт семьи

Просто шутки у тебя насчет семьи конечно же вдохновили меня задать этот вопрос, прочитал деревеньку только сейчас, зря ты конечно так насчет семьи шутишь
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29213
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 22:56
#9778
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111: Ниче себе, настоящие украинцы бьются на всех фронтах..

Ты тоже хорош, и тут, и в Инстаграме. И в телеге тоже? :-)
Профайл
Страница 652 из 652«1...650651652
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS