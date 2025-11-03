Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Отправлено: 03.11.25 - 20:30
А ещё все близко к сердцу все принимаешь. Расстраиваешься по любому поводу.
Отправлено: 03.11.25 - 20:50
Цитата:
Ну, их можно просто не создавать для начала. А ещё можно решать "заранее", не в том смысле что предотвращать, а в том что предвидя проблему загодя иметь некоторый набор возможных решений с небольшими корректировками "по месту".
Ну и самый главный, конечно же, навык забивать ... на всё и вся. Это сложный навык, он требует осознания что ни в чем из существующих сущностей нет смысла.
Vit:
Каждый день стресс, переживание, постояно нужно решать какую нибудь проблему
Отправлено: 03.11.25 - 21:08
Цитата:
Забивать не так легко.
Я порядочный человек. И не умею перешагивать через головы.
Хотя пора научится. Видя сколько подонков. А как говорится с волками жить, нужно по волчьи выть. .
Карачун: навык забивать ... на всё и вся.Из всех вариантов это самый сложный морально.
Отправлено: 03.11.25 - 21:10
Цитата:
Цитата:
Ты женился или нет?
Или в ужасе от того что женился?
Мне кажется вообще на все плевать, новая жизнь, новая жена, будущий ребенок, что ты среди каких то Волков хочешь делать?
Vit:
Цитата:
А как говорится с волками жить, нужно по волчьи выть.
Отправлено: 03.11.25 - 21:14
Цитата:
111: Ты женился или нет?Нет. Я же отписал. Что пошутил.. У меня уже двое детей. Мне это уже не к чему. Мне хватает случайных эротических встреч. А люблю я только Таноми.
Отправлено: 03.11.25 - 21:17
Цитата:
Ну так и я порядочный. Это же не про порядочность. А про глупость.
Vit:
Отправлено: 03.11.25 - 21:19
Цитата:
Цитата:
Хм..
Шутить по поводу свадьбы, новой жизни, как то не совсем смешно..
Vit:
Цитата:
Нет. Я же отписал. Что пошутил.. У ме
Отправлено: 03.11.25 - 21:22
Цитата:
Цитата:
Да ну, иногда посмотришь на этих уродин малолеток, о тех кому за 20, вообще умолчу, уж лучше самому рукой спокойно.,
Если только любовницу на постоянку найти, чтоб с тобой только и с остальными пятью человеками, не больше, а не с кем попало.,
[Исправлено: 111, 03.11.2025 - 22:23]
Vit:
Цитата:
Мне хватает случайных эротических встреч.
Отправлено: 03.11.25 - 21:24
Цитата:
111:Признаю. Не удачно получилась шутка. Но я их лица не показал. А там дальше что я написал то это да, правда. Про то что они мне разрешили посмотреть. И про шорты. И просто что это все произошло случайно.
Отправлено: 03.11.25 - 21:30
Цитата:
Да нормальная получилась. Возможно потому что посмотрев на фотографию понял что вы дурачитесь
Vit:
Отправлено: 03.11.25 - 21:31
Цитата:
Я не правильно написал. Я не про эскорт. Постоянная есть. Но она замуж рвётся. Я ей обьясняю что нет. Нет. Нет. Не хочу. Только эротические встречи.
Я уже писал и ещё раз. Женюсь я только один раз. Бог позволил детей дать. Всё. И я не второй раз не десятый не собираюсь.
Я порядочный человек и не привык придавать близких людей. Меня, да предавали, я нет. Все точка. Завязывай вопросы задавать на счёт семьи. Я тебе не разу не задавал такие.
111:
Отправлено: 03.11.25 - 21:41
Цитата:
Цитата:
Просто шутки у тебя насчет семьи конечно же вдохновили меня задать этот вопрос, прочитал деревеньку только сейчас, зря ты конечно так насчет семьи шутишь
Vit:
Цитата:
Отправлено: 03.11.25 - 22:56
Цитата:
Ты тоже хорош, и тут, и в Инстаграме. И в телеге тоже?
111: Ниче себе, настоящие украинцы бьются на всех фронтах..
Ты тоже хорош, и тут, и в Инстаграме. И в телеге тоже?
