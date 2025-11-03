НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ 1,5 млрд тенге готов выплатить владельцам земельных участков и недвижимости в районе Наримановского рынка акимат Костаная
 
 
1,5 млрд тенге готов выплатить владельцам земельных участков и недвижимости в районе Наримановского рынка акимат Костаная
- Задача такая: не позднее апреля (2026 года - «НГ») необходимо полностью расчистить территорию, 24 гектара, необходимые для будущей школы. Чтобы спроектировать ее, нам нужна свободная земля, - сказал аким Костаная.
Re: 1,5 млрд тенге готов выплатить владельцам земельных участков...
Столько пустырей по всему городу,неужели надо тратить бюджетные деньги чтобы втюхать туда очередное жк или новостройку. По новостям только и слышишь,везде не хватает финансирования
