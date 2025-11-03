Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 18:59
Ну это же весело
vofkakst: Любо-дорого смотреть, как взрослые мужики устраивают "скажите емуууууу" ) Как будто корову проигрываете каждый день. Будьте проще! Всем мир!
Отправлено: 03.11.25 - 19:12
Слушай, западным прям ну очень до тебя далеко
111: У вас там на Западе все стукачи или только те, кто из приезжих мигрантов хочет выслужиться?
Отправлено: 03.11.25 - 19:17
Ой, как неудобно получается.
У тебя там "принцип" не сильно пострадал?))
111:
Редакции не буду скидывать из принципа что я не стукач.
Отправлено: 03.11.25 - 19:19
___Так там фото младшего сына .
111:
Почему прикрываюсь? Я горжусь что у сына уже два красных диплома
Почему прикрываюсь? Я горжусь что у сына уже два красных диплома
Отправлено: 03.11.25 - 19:26
Отправлено: 03.11.25 - 19:44
Отправлено: 03.11.25 - 19:56
---У Амирки уже два диплома ?
111:
С двумя дипломами, и что?
Отправлено: 03.11.25 - 19:58
Вы понимаете что если человек не помнит снов, то "прокрутить" он может только то, что он сам выдумает тут же, на ходу? Если я помнил сны в подростковом возрасте, то как бы да, мог прокрутить. В общих чертах я и сейчас могу их описать, благо там вариаций не много и сюжетно они однотипные. А сейчас мне прокручивать нечего, я не помню не самого сна, а факта того что он был. А он был, поскольку ряд исследований на эту тему показывают что сны снятся всем и всегда.
Vit:
Попробуйте. Иногда такие сны шикарные снятся.
Попробуйте. Иногда такие сны шикарные снятся.
Отправлено: 03.11.25 - 20:05
Ну само собой. Это же ДРУГОЕ
111:
В отличии от тебя я не стучу, просто познаю правила
Отправлено: 03.11.25 - 20:06
Чтобы ты знал, чем все закончится
111:
А ты то что начал с перепуга мои скрины на мои комменты выкладывать и лезть поперек?
Отправлено: 03.11.25 - 20:07
Вот и пришли к истине - у вас память сломана
Карачун:
А сейчас мне прокручивать нечего, я не помню не самого сна, а факта того что он был. А он был, поскольку ряд исследований на эту тему показывают что сны снятся всем и всегда.
Отправлено: 03.11.25 - 20:14
Я очень люблю сны. Голивудские фильмы просто детский сад. По сравнению что мне снится.
А ещё во сне пытаешься ими управлять.
Может я больной. И надо проверится) у психологов. Ну только не у Абайки. Он злой.)
Карачун:Просто вы не хотите попробовать. Сны бывают очень крутые. Иногда даже такое ощущение что это все происходит на яву. Во сне понимаешь что это не может быть правдой, обман. И начинаешь себя во сне будить,. Приходит осознание что это сон, и говоришь себе проснись. Это просто кошмар., это фантастика.
Отправлено: 03.11.25 - 20:19
Это возможный вариант. Насколько я помню в исследованиях относительно исходов ( а там были разные варианты в том числе и подобные )никаких выводов не делалось, так что очень даже может быть. Хотя лично я скорее спишу это на недостаточное эмоциональное напряжение в промежутках между сном.
maxsaf:
Вот и пришли к истине - у вас память сломана
