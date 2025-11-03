НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29212
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 18:59
#9751
Цитата:
vofkakst: Любо-дорого смотреть, как взрослые мужики устраивают "скажите емуууууу" ) Как будто корову проигрываете каждый день. Будьте проще! Всем мир!

Ну это же весело :lol:
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29212
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 19:12
#9752
Цитата:
111: У вас там на Западе все стукачи или только те, кто из приезжих мигрантов хочет выслужиться?

Слушай, западным прям ну очень до тебя далеко :lol:
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29212
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 19:17
#9753
Цитата:
111:
Редакции не буду скидывать из принципа что я не стукач.

Ой, как неудобно получается. :lol:
У тебя там "принцип" не сильно пострадал?))
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12278
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 19:19
#9754
Цитата:
111:
Почему прикрываюсь? Я горжусь что у сына уже два красных диплома



___Так там фото младшего сына .
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46500
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 19:26
#9755
Цитата:
Гога:

Цитата:
Так там фото младшего сына .

С двумя дипломами, и что?
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46500
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 19:44
#9756
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Ой, как неудобно получается. :lol: У тебя там "принцип" не сильно пострадал?))

В отличии от тебя я не стучу, просто познаю правила, я же не добиваюсь твои комментарии стирать и кричать на весь мир о твоем нарушении
Тихо мирно, спрашиваю то, где мне кажется нестыковки у редактора идут
А ты то что начал с перепуга мои скрины на мои комменты выкладывать и лезть поперек?
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12278
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 19:56
#9757
Цитата:
111:
С двумя дипломами, и что?

---У Амирки уже два диплома ?
К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1951
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 19:58
#9758
Цитата:
Vit:
Попробуйте. Иногда такие сны шикарные снятся.

Вы понимаете что если человек не помнит снов, то "прокрутить" он может только то, что он сам выдумает тут же, на ходу? Если я помнил сны в подростковом возрасте, то как бы да, мог прокрутить. В общих чертах я и сейчас могу их описать, благо там вариаций не много и сюжетно они однотипные. А сейчас мне прокручивать нечего, я не помню не самого сна, а факта того что он был. А он был, поскольку ряд исследований на эту тему показывают что сны снятся всем и всегда.
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29212
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 20:05
#9759
Цитата:
111:
В отличии от тебя я не стучу, просто познаю правила

Ну само собой. Это же ДРУГОЕ :lol:
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29212
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 20:06
#9760
Цитата:
111:
А ты то что начал с перепуга мои скрины на мои комменты выкладывать и лезть поперек?

Чтобы ты знал, чем все закончится ;-)
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29212
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 20:07
#9761
Цитата:
Карачун:
А сейчас мне прокручивать нечего, я не помню не самого сна, а факта того что он был. А он был, поскольку ряд исследований на эту тему показывают что сны снятся всем и всегда.

Вот и пришли к истине - у вас память сломана :lol:
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17144
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 20:14
#9762
Цитата:
Карачун:
Просто вы не хотите попробовать. Сны бывают очень крутые. Иногда даже такое ощущение что это все происходит на яву. Во сне понимаешь что это не может быть правдой, обман. И начинаешь себя во сне будить,. Приходит осознание что это сон, и говоришь себе проснись. Это просто кошмар., это фантастика.

Я очень люблю сны. Голивудские фильмы просто детский сад. По сравнению что мне снится.

А ещё во сне пытаешься ими управлять.

Может я больной. И надо проверится) у психологов. Ну только не у Абайки. Он злой.)
К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1951
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 20:19
#9763
Цитата:
maxsaf:
Вот и пришли к истине - у вас память сломана

Это возможный вариант. Насколько я помню в исследованиях относительно исходов ( а там были разные варианты в том числе и подобные )никаких выводов не делалось, так что очень даже может быть. Хотя лично я скорее спишу это на недостаточное эмоциональное напряжение в промежутках между сном.
