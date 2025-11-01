111: Тут во Флуде видите хоть какую либо ссылку или вы видите просто текст и если нет ссылки, то почему не потерли комментарий данного распространителя фейков?
Напоминаю - если другими пользователями будет доказано, что это фейк, то ответственность несет тот. кто опубликовал это сообщение.
2.2.14. Скриншоты из СМИ и социальных сетей без активной ссылки на первоисточник. Допустимо цитирование сообщений СМИ/соцсетей текстом с активной ссылкой на первоисточник.Указание ссылки на источник необходимо при цитировании других СМИ. Для этого можно скопировать ссылку во вкладке браузера и вставить в комментарий. Если такого указания нет, то ответственность за сообщение несет комментатор. Если сообщение будет признано фейковым, то оно будет удалено. Доказательства ложности опубликованной информации могут предоставлять другие комментаторы.
В данном случае таких доказательств приведено не было.
Скриншоты из СМИ и социальных сетей без активной ссылки на первоисточник.
Теперь другой вопрос. Вставляю из СМИ только свой комментарий, не важно какое СМИ, делаю скрин. Ссылка нужна или нет, ведь там доказанный de facto комментарий и нет никаких новостей или скрина чужого СМИ, есть только вписанный мой комментарий среди комментариев, как тут:
111: Вставляю из СМИ только свой комментарий, не важно какое СМИ, делаю скрин. Ссылка нужна или нет, ведь там доказанный de facto комментарий и нет никаких новостей или скрина чужого СМИ, есть только вписанный мой комментарий среди комментариев, как тут
Ссылка к вашему личному комментарию не нужна. Но пояснение, видимо, потребуется. Иначе будет непонятно - к чему это вообще.
Ну пока еще не совсем так сказать. Вы там выше сказали о доказательствах. Насчет этого. Получается я без ссылки могу сослаться на допустим скрин с телеги, телеграмма, и там новость, но скидываю ее во Флуд допустим, как недавно было и вы мне заявляете, что ссылки прямой там нет и вы удаляете коммент. Это было. Теперь вы говорите, что те, кому это интересно, сами должны доказать что это фейк, я правильно понял? Но вы то меня удалили безо всяких доказательств, сославшись на правило? Так теперь например в комменте у Максафа , который я привел, который безо всякой ссылки, надо мне доказывать что это фейк или вы его обязаны по вашим правилам удалить?
