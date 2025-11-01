НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
Страница 746 из 747«1...744745746747»
Ответить Новый топик
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29204
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.11.25 - 22:38
#7451
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Прямой ссылки, это когда буковки красненькие, нет. Есть просто набор текста

Вот твое сообщение про выступление президента, скриншот есть. Где тут красненькие буковки? тыц
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46498
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.11.25 - 23:15
#7452
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Вот твое сооб

Слушай, я сейчас обратился к администрации по конкретному нарушению правил .
Ты чего там извиваешься и оправдываешься, вставляя что то там ?
Пусть сперва ответит на мой вопрос.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2743
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.11.25 - 09:44
#7453
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Тут во Флуде видите хоть какую либо ссылку или вы видите просто текст и если нет ссылки, то почему не потерли комментарий данного распространителя фейков?

Напоминаю - если другими пользователями будет доказано, что это фейк, то ответственность несет тот. кто опубликовал это сообщение.

2.2.14. Скриншоты из СМИ и социальных сетей без активной ссылки на первоисточник. Допустимо цитирование сообщений СМИ/соцсетей текстом с активной ссылкой на первоисточник.Указание ссылки на источник необходимо при цитировании других СМИ. Для этого можно скопировать ссылку во вкладке браузера и вставить в комментарий. Если такого указания нет, то ответственность за сообщение несет комментатор. Если сообщение будет признано фейковым, то оно будет удалено. Доказательства ложности опубликованной информации могут предоставлять другие комментаторы.

В данном случае таких доказательств приведено не было.
Профайл Посетить вебсайт
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46498
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.11.25 - 13:22
#7454
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:

Цитата:
Скриншоты из СМИ и социальных сетей без активной ссылки на первоисточник.


Теперь другой вопрос.
Вставляю из СМИ только свой комментарий, не важно какое СМИ, делаю скрин.
Ссылка нужна или нет, ведь там доказанный de facto комментарий и нет никаких новостей или скрина чужого СМИ, есть только вписанный мой комментарий среди комментариев, как тут:

Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2743
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.11.25 - 13:45
#7455
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Вставляю из СМИ только свой комментарий, не важно какое СМИ, делаю скрин. Ссылка нужна или нет, ведь там доказанный de facto комментарий и нет никаких новостей или скрина чужого СМИ, есть только вписанный мой комментарий среди комментариев, как тут


Ссылка к вашему личному комментарию не нужна. Но пояснение, видимо, потребуется. Иначе будет непонятно - к чему это вообще.
Профайл Посетить вебсайт
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46498
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.11.25 - 13:55
#7456
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:

Цитата:
Ссылка к вашему личному комментарию не нужна. Но пояснение,

Понял, спасибо..
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12275
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.11.25 - 15:40
#7457
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Понял, спасибо..




----Неужели , хоть что - то , наконец , понял ???
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1898
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.11.25 - 15:44
#7458
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любо-дорого смотреть, как взрослые мужики устраивают "скажите емуууууу" )

Как будто корову проигрываете каждый день. Будьте проще! Всем мир!
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2743
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.11.25 - 16:16
#7459
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос закрыт. Дальнейшее обсуждение переносите во Флуд, пожалуйста.
Профайл Посетить вебсайт
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46498
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.11.25 - 17:14
#7460
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:

Цитата:
Вопрос закрыт.

Ну пока еще не совсем так сказать.
Вы там выше сказали о доказательствах.
Насчет этого.
Получается я без ссылки могу сослаться на допустим скрин с телеги, телеграмма, и там новость, но скидываю ее во Флуд допустим, как недавно было и вы мне заявляете, что ссылки прямой там нет и вы удаляете коммент.
Это было.
Теперь вы говорите, что те, кому это интересно, сами должны доказать что это фейк, я правильно понял?
Но вы то меня удалили безо всяких доказательств, сославшись на правило?
Так теперь например в комменте у Максафа , который я привел, который безо всякой ссылки, надо мне доказывать что это фейк или вы его обязаны по вашим правилам удалить?


И
Профайл
Страница 746 из 747«1...744745746747»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS