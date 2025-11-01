Отправлено: - 09:44

111:

Тут во Флуде видите хоть какую либо ссылку или вы видите просто текст и если нет ссылки, то почему не потерли комментарий данного распространителя фейков?

Цитата:Напоминаю - если другими пользователями будет доказано, что это фейк, то ответственность несет тот. кто опубликовал это сообщение.2.2.14. Скриншоты из СМИ и социальных сетей без активной ссылки на первоисточник. Допустимо цитирование сообщений СМИ/соцсетей текстом с активной ссылкой на первоисточник.Указание ссылки на источник необходимо при цитировании других СМИ. Для этого можно скопировать ссылку во вкладке браузера и вставить в комментарий. Если такого указания нет, то ответственность за сообщение несет комментатор. Если сообщение будет признано фейковым, то оно будет удалено. Доказательства ложности опубликованной информации могут предоставлять другие комментаторы.В данном случае таких доказательств приведено не было.