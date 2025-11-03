НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Подозреваемого в нападении на сотрудника полиции задержали в Рудном - ДП Костанайской области
 
 
Подозреваемого в нападении на сотрудника полиции задержали в Рудном - ДП Костанайской области
Отправлено: 03.11.25 - 16:26
Информация о том, что житель Костаная разыскивается за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, появилась 2 ноября. В связи с розыском подозреваемого на трассах вокруг областного центра досматривали машины, а сегодня утром организовали блок-посты.
Читать новость

Re: Подозреваемого в нападении на сотрудника полиции задержали в...
Отправлено: 03.11.25 - 16:26
"Угрозы обществу нет" - можно поспорить, угроза есть всегда, как говорится: "нет абсолютно здоровых, есть недообследованные", и кстати, нах...ен такие родственники нужны, "скажи мне кто твой родственник, и я скажу кто ты"
Re: Подозреваемого в нападении на сотрудника полиции задержали в...
Отправлено: 03.11.25 - 17:16
Ни в одной новостной ветке не было про нападение на полисмена, хотим знать подробности
