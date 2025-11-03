НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 650 из 650«1...648649650
Ответить Новый топик
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1947
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 10:43
#9736
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
эти школы трактуют по разному что именно в человеке является эмонацией Создателя .

Да, случается порой что только что то отдельное в человеке является "эманацией", но преимущественно все-таки целиком. С какой стороны ни посмотри..."эманация", зачем его только из больницы выпустили?!
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1854
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 11:16
#9737
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:

Цитата:
Се́кта (сред.-в. лат. secta — школа, учение, от лат. sequor — следую)


не нужно сейчас прикрываться изначально другой смысловой оттенок был обозначен. так что юлить поздно .

некоторые потом извиняются -

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев извинился за высказывания своего помощника Алексея Павлова, который в статье о религиозной ситуации в Украине назвал сектой еврейское движение "Хабад Любавич". Об этом сообщает ТАСС.

[Исправлено: YESNO, 03.11.2025 - 12:23]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29204
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 12:07
#9738
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Говорящие в Ветром

Поговорил с ветром?))

Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29204
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 12:10
#9739
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
назвал сектой еврейское движение "Хабад Любавич". Об этом сообщает ТАСС.

А чё, те обиделись? Это обидное слово?))
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1947
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 12:41
#9740
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
так что юлить поздно .

Ну вот с этим можете к "изначально-смыслово-оттеночному" и обращаться, а я пользуюсь словами в соответствии с их значениями. Так-то мне всё что не имеет отношения к научным данным едино, а в эпоху свободного доступа к информации в любое время дня и ночи не вынимая пальца из носу ( тут возможны варианты) тем паче.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1854
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 12:48
#9741
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:

Цитата:
Ну вот с этим можете к "изначально-смыслово-оттеночному" и обращаться, а я пользуюсь словами в соответствии с их значениями.


продолжаете юлить .
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7780
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 13:02
#9742
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!

Ниже в видео советский и российский военный и общественный деятель, генерал-полковник в отставке Леонид Григорьевич Ивашов, всё правильно говорит, говоря метафорически: в настоящее время не нужно агрессивно и напористо размахивать шашкой и все прогнозы начала 2022 года подтвердились, касающейся экономики, геополитики и.т.д.


Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1854
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 14:12
#9743
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
А чё, те обиделись? Это обидное слово?))

не слово . а по понятием если . они же считают что им весь мир принадлежит и создан он для них . будет какой то гой бочку катить .

[Исправлено: YESNO, 03.11.2025 - 15:13]
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12275
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 15:43
#9744
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:




---А чего ты везде прикрываешься фото своего сына ??
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1854
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 16:21
#9745
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:

Цитата:
Так-то мне всё что не имеет отношения к научным данным едино

да точно я забыл что Менделеев целую Таблицу во сне увидел .
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46498
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 17:04
#9746
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Цитата:
111: ---А чего ты везде прикрываешься фото своего сына

Почему прикрываюсь?
Я горжусь что у сына уже два красных диплома
Профайл
Страница 650 из 650«1...648649650
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS