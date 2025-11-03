НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Остался должен почти 2 млн тенге - Врач из Рудного стал жертвой мошенников, совершив покупку через интернет-магазин
 
 
Остался должен почти 2 млн тенге - Врач из Рудного стал жертвой мошенников, совершив покупку через интернет-магазин
Отправлено: 03.11.25 - 13:04
Молодой житель Рудного Владислав ранее неоднократно подвергался атакам мошенников, но доктор всегда был начеку, понимая, что это банальный «развод». Но в августе его, как говорит он сам, «обули», причем, на довольно крупную сумму – 1,7 млн тенге. И случилось это при покупке квадроцикла у одного ИП через известную платформу «Kaspi Магазин».
Re: Остался должен почти 2 млн тенге - Врач из Рудного стал...
Отправлено: 03.11.25 - 13:04
#1
Цитата:
И случилось это при покупке квадроцикла у одного ИП через известную платформу «Kaspi Магазин».


Меня валберис обманул на 12 000т. . Заказал инвертор для зарядки ноутбуков в автомобиль от прикуривателя.

Включаю а он не работает. Я разобрал этот прибор а он внутри пустой. Звонки продавцу не че не помогли. Он просто трубку не брал.
Re: Остался должен почти 2 млн тенге - Врач из Рудного стал...
Отправлено: 03.11.25 - 13:07
#2
Не понял, деньги у мошенников, но их хотят забрать у магазина?
