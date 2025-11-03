НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
В Минцифры РК напомнили о необходимости проверять IMEI смартфонов перед покупкой
 
 
В Минцифры РК напомнили о необходимости проверять IMEI смартфонов перед покупкой
Отправлено: 03.11.25 - 10:49
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК напомнило, как избежать покупки украденных или незарегистрированных устройств.
Re: В Минцифры РК напомнили о необходимости проверять IMEI...
Отправлено: 03.11.25 - 10:49
Своему отцу купил через китайский сайт "дедушкофон"с официальной посылкой, трек-номером и т.п. с крупными цифрами и громким звонком- не смартфон. Благодаря нашей регистрации этот супер-пупер телефон в сети не регистрируется. Покупать здесь такой же, но за 2 цены не хочу.. Обидно... Интересно, как они там эти базы IMEI регистрируют????
В Минцифры РК напомнили о необходимости проверять IMEI смартфонов перед покупкой
Отправлено: 03.11.25 - 11:33
Цитата:
Михаил:
Мы зарегистрировали. Я тоже бабушкофон купил своим. Громкий звук, кнопочный. А деду свой старый смартфон подарил. Мама просто не фига не разбирается, поэтому ей кнопочный с хорошим звуком.
Re: В Минцифры РК напомнили о необходимости проверять IMEI...
Отправлено: 03.11.25 - 12:07
Так через сайт не регистрируется- отказ идет!!!
В Минцифры РК напомнили о необходимости проверять IMEI смартфонов перед покупкой
Отправлено: 03.11.25 - 12:19
Лучше бы пусть следили за номерами и операторами. Как всегда, в дураках оказывается конечный пользователь. Не оператор, пропускающий левые звонки, не те, кто симки горстями продает, а тот, кто просто купил телефон и должен кому-то еще невесть за что платить.

Маразм крепчал
Re: В Минцифры РК напомнили о необходимости проверять IMEI...
Отправлено: 03.11.25 - 12:23
Цитата:
Vit:
Мы зарегистрировали.


Проверил и узнал какой этот ИМЕИ и дальше что ??
Что это даёт лично владельцу ??
В Минцифры РК напомнили о необходимости проверять IMEI смартфонов перед покупкой
Отправлено: 03.11.25 - 12:57
Цитата:
Михаил: Так через сайт не регистрируется- отказ идет!!!
Не я регистровал. Родители сами куда ездили.в магазин по телефонам. Им как пенсионерам продавец помог. Я подробности Незнаю. Этот момент я упустил. Они сами справились.
В Минцифры РК напомнили о необходимости проверять IMEI смартфонов перед покупкой
Отправлено: 03.11.25 - 12:58
Цитата:
ACROS:
Что это даёт лично владельцу ??

Незнаю. Я ваще далёк от этого. Это надо у Максафа узнавать. Он ближе к этим технологиям.
