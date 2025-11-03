В Минцифры РК напомнили о необходимости проверять IMEI смартфонов перед покупкой

Лучше бы пусть следили за номерами и операторами. Как всегда, в дураках оказывается конечный пользователь. Не оператор, пропускающий левые звонки, не те, кто симки горстями продает, а тот, кто просто купил телефон и должен кому-то еще невесть за что платить.



Маразм крепчал