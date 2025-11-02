НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46491
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.11.25 - 18:45
#9721
Ответить
Цитата:
Vit:

Цитата:
муравьями не разговаривал.

Есть еще фильм Говорящие в Ветром
Классика
Ты лучше про новую жену расскажи, сколько ей лет, или как Алла Пугачева допустим
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1849
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.11.25 - 18:55
#9722
Ответить
Цитата:
Vit:

Цитата:
Боженька тоже на нас смотрит. Слушает нас. Просто нам нужно уметь с ним разговаривать.


это по другому работает . зачем с ним разговаривать ?
он и так все знает он познает себя через тебя . а вот насколько ты далек от первоисточника это уже от тебя зависит . а как известно пизеть не мешки ворочать :lol: :oops:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29202
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.11.25 - 20:03
#9723
Ответить
Цитата:
YESNO:
как эманация Создателя Абсолюта может что то ему передать . каким образом ?

А вы чьих будете? Какой секты верный раб? :lol:
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1849
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.11.25 - 20:06
#9724
Ответить
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
А вы чьих будете? Какой секты верный раб?

с какой целью интересуетесь ?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29202
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.11.25 - 20:28
#9725
Ответить
Цитата:
YESNO:
с какой целью интересуетесь ?

Да так, узнать, не представляете ли вы опасности, и насколько ваше течение - деструктивное ))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29202
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.11.25 - 20:34
#9726
Ответить
Цитата:
111: Слушай, я сейчас обратился к администрации по конкретному нарушению правил . Ты чего там извиваешься и оправдываешься, вставляя что то там ? Пусть сперва ответит на мой вопрос.

Слушай, долго что-то. Может ещё стуканешь на кого-то чтобы процесс пошел веселее, или ты только на меня стучишь? :lol:
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1849
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.11.25 - 21:10
#9727
Ответить
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Да так, узнать, не представляете ли вы опасности, и насколько ваше течение - деструктивное ))


ясно . не шарите значит .
разные школы по разному трактуют что в человеке является эманацией Создателя и это не секты опять же не нужно путать понятия .
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29202
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.11.25 - 21:32
#9728
Ответить
Цитата:
YESNO:
ясно . не шарите значит . разные школы по разному трактуют что в человеке является эманацией Создателя и это не секты опять же не нужно путать понятия .

Ну дык поэтому и спрашиваю. У вас что за школа?
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1849
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.11.25 - 21:37
#9729
Ответить
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Ну дык поэтому и спрашиваю. У вас что за школа?

не секта значит . хорошо.
никакая школа .
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1849
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.11.25 - 21:53
#9730
Ответить

Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1849
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 00:04
#9731
Ответить
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
У вас что за школа?

не у меня , но сейчас изучаю -Герметизм эзотерическое учение .
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1944
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 08:14
#9732
Ответить
Цитата:
maxsaf:
А вы чьих будете? Какой секты верный раб?

секта - "эманации" создателя. Ну, хотя бы честно и открыто, что уже хорошо, и делает адептов не такими уж...."эманациями".
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1944
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 08:22
#9733
Ответить
Цитата:
YESNO:
-Герметизм

У меня с крыши гаража вода капает, надо почитать может поможет. А то как-то все эти наплавляемые гидроизолирующие материалы денег стоят, да и лень опять же. :lol:
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1849
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.11.25 - 09:13
#9734
Ответить
Цитата:
Карачун:

Цитата:
секта - "эманации" создателя


это не секты
Неоплатонизм
Каббала
Гностицизм
Суфизм
Христианская мистическая традиция
Индуизм
Буддизм
Даосизм

это не секты
эти школы трактуют по разному что именно в человеке является эмонацией Создателя .
Профайл
  Быстрый ответ в эту тему
Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

