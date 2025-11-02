Отправлено: - 18:55

Vit:



Боженька тоже на нас смотрит. Слушает нас. Просто нам нужно уметь с ним разговаривать.

Цитата:Цитата:это по другому работает . зачем с ним разговаривать ?он и так все знает он познает себя через тебя . а вот насколько ты далек от первоисточника это уже от тебя зависит . а как известно пизеть не мешки ворочать