1
- 17.01.12
- 46491
Отправлено: 02.11.25 - 18:45
Цитата:
Цитата:
Есть еще фильм Говорящие в Ветром
Классика
Ты лучше про новую жену расскажи, сколько ей лет, или как Алла Пугачева допустим
Vit:
Цитата:
муравьями не разговаривал.
Есть еще фильм Говорящие в Ветром
Классика
Ты лучше про новую жену расскажи, сколько ей лет, или как Алла Пугачева допустим
Отправлено: 02.11.25 - 18:55
Цитата:
Цитата:
это по другому работает . зачем с ним разговаривать ?
он и так все знает он познает себя через тебя . а вот насколько ты далек от первоисточника это уже от тебя зависит . а как известно пизеть не мешки ворочать
Vit:
Цитата:
Боженька тоже на нас смотрит. Слушает нас. Просто нам нужно уметь с ним разговаривать.
это по другому работает . зачем с ним разговаривать ?
он и так все знает он познает себя через тебя . а вот насколько ты далек от первоисточника это уже от тебя зависит . а как известно пизеть не мешки ворочать
Отправлено: 02.11.25 - 20:03
Цитата:
А вы чьих будете? Какой секты верный раб?
YESNO:
как эманация Создателя Абсолюта может что то ему передать . каким образом ?
как эманация Создателя Абсолюта может что то ему передать . каким образом ?
А вы чьих будете? Какой секты верный раб?
Отправлено: 02.11.25 - 20:06
Цитата:
Цитата:
с какой целью интересуетесь ?
maxsaf:
Цитата:
А вы чьих будете? Какой секты верный раб?
с какой целью интересуетесь ?
Отправлено: 02.11.25 - 20:28
Цитата:
Да так, узнать, не представляете ли вы опасности, и насколько ваше течение - деструктивное ))
YESNO:
с какой целью интересуетесь ?
с какой целью интересуетесь ?
Да так, узнать, не представляете ли вы опасности, и насколько ваше течение - деструктивное ))
Отправлено: 02.11.25 - 20:34
Цитата:
Слушай, долго что-то. Может ещё стуканешь на кого-то чтобы процесс пошел веселее, или ты только на меня стучишь?
111: Слушай, я сейчас обратился к администрации по конкретному нарушению правил . Ты чего там извиваешься и оправдываешься, вставляя что то там ? Пусть сперва ответит на мой вопрос.
Слушай, долго что-то. Может ещё стуканешь на кого-то чтобы процесс пошел веселее, или ты только на меня стучишь?
Отправлено: 02.11.25 - 21:10
Цитата:
Цитата:
ясно . не шарите значит .
разные школы по разному трактуют что в человеке является эманацией Создателя и это не секты опять же не нужно путать понятия .
maxsaf:
Цитата:
Да так, узнать, не представляете ли вы опасности, и насколько ваше течение - деструктивное ))
ясно . не шарите значит .
разные школы по разному трактуют что в человеке является эманацией Создателя и это не секты опять же не нужно путать понятия .
Отправлено: 02.11.25 - 21:32
Цитата:
Ну дык поэтому и спрашиваю. У вас что за школа?
YESNO:
ясно . не шарите значит . разные школы по разному трактуют что в человеке является эманацией Создателя и это не секты опять же не нужно путать понятия .
ясно . не шарите значит . разные школы по разному трактуют что в человеке является эманацией Создателя и это не секты опять же не нужно путать понятия .
Ну дык поэтому и спрашиваю. У вас что за школа?
Отправлено: 02.11.25 - 21:37
Цитата:
Цитата:
не секта значит . хорошо.
никакая школа .
maxsaf:
Цитата:
Ну дык поэтому и спрашиваю. У вас что за школа?
не секта значит . хорошо.
никакая школа .
Отправлено: 02.11.25 - 21:53
Отправлено: 03.11.25 - 00:04
Цитата:
Цитата:
не у меня , но сейчас изучаю -Герметизм эзотерическое учение .
maxsaf:
Цитата:
У вас что за школа?
не у меня , но сейчас изучаю -Герметизм эзотерическое учение .
К
- 23.04.23
- 1944
Отправлено: 03.11.25 - 08:14
Цитата:
секта - "эманации" создателя. Ну, хотя бы честно и открыто, что уже хорошо, и делает адептов не такими уж...."эманациями".
maxsaf:
А вы чьих будете? Какой секты верный раб?
А вы чьих будете? Какой секты верный раб?
секта - "эманации" создателя. Ну, хотя бы честно и открыто, что уже хорошо, и делает адептов не такими уж...."эманациями".
К
- 23.04.23
- 1944
Отправлено: 03.11.25 - 08:22
Цитата:
У меня с крыши гаража вода капает, надо почитать может поможет. А то как-то все эти наплавляемые гидроизолирующие материалы денег стоят, да и лень опять же.
YESNO:
-Герметизм
-Герметизм
У меня с крыши гаража вода капает, надо почитать может поможет. А то как-то все эти наплавляемые гидроизолирующие материалы денег стоят, да и лень опять же.
Отправлено: 03.11.25 - 09:13
Цитата:
Цитата:
это не секты
Неоплатонизм
Каббала
Гностицизм
Суфизм
Христианская мистическая традиция
Индуизм
Буддизм
Даосизм
это не секты
эти школы трактуют по разному что именно в человеке является эмонацией Создателя .
Карачун:
Цитата:
секта - "эманации" создателя
это не секты
Неоплатонизм
Каббала
Гностицизм
Суфизм
Христианская мистическая традиция
Индуизм
Буддизм
Даосизм
это не секты
эти школы трактуют по разному что именно в человеке является эмонацией Создателя .
