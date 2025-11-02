Re: Кто утвердил частника взимать плату за регистрацию...

Отправлено: - 19:46

Это будут большие деньги, очень большие деньги. Для этого все и затевалось. Иначе не было бы такой кучи оправданий. Помню когда в 90-е талоны предупреждений вводили с подачи МВД, как из под земли появился "процессинговый центр", который собирал деньги с водителей, а потом талоны отменили. Деньги никто конечно не вернул. Затем компания со светоотражающими полосами на грузовики и автобусы, которые можно было приобретать только у одной компании, потом были знаки "шипы", короче дурят нашего брата все кому ни лень.