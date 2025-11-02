НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Кто утвердил частника взимать плату за регистрацию смартфонов в Казахстане
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52870
Кто утвердил частника взимать плату за регистрацию смартфонов в Казахстане
Отправлено: 02.11.25 - 19:46
В министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития уверяют, что рыночная модель обеспечивает нулевую нагрузку на бюджет - все капитальные и операционные затраты несёт поставщик. Но кто утвердил размер платы?
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1510
Re: Кто утвердил частника взимать плату за регистрацию...
Отправлено: 02.11.25 - 19:46
#1
Это будут большие деньги, очень большие деньги. Для этого все и затевалось. Иначе не было бы такой кучи оправданий. Помню когда в 90-е талоны предупреждений вводили с подачи МВД, как из под земли появился "процессинговый центр", который собирал деньги с водителей, а потом талоны отменили. Деньги никто конечно не вернул. Затем компания со светоотражающими полосами на грузовики и автобусы, которые можно было приобретать только у одной компании, потом были знаки "шипы", короче дурят нашего брата все кому ни лень.
