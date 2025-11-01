НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
maxsaf
§ maxsaf
27.05.18
29198
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.11.25 - 21:06
#9706
Цитата:
111:
А давай спросим

Нет, пожалуйста, только не это. :-o :oops: :lol:
maxsaf
§ maxsaf
27.05.18
29198
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.11.25 - 21:13
#9707
Цитата:
111: Вот тут этот человек, который постоянно только на меня и доносит, смело говорит

БУГАГА, добро пожаловать в клуб :lol:
Vit
§ Vit
09.02.12
17127
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.11.25 - 05:59
#9708
Боженька. Простите меня. Забирите к себе этого бородатого нарика. Сил больше нету его слушать и видеть.
К
§ Карачун
23.04.23
1942
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.11.25 - 07:19
#9709
Цитата:
Vit:
Сил больше нету его слушать и видеть.

За себя просить нужно. Эффект тот же, но "реагируют" там при этом гораздо быстрее...да и для дела сильно полезнее.
Vit
§ Vit
09.02.12
17127
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.11.25 - 08:15
#9710
Цитата:
Карачун:

Он меня усоышет. Потюомушто я хороший мальчик. Он не раз меня спасал. Я знаю. Он смотрит за мнрй
Vit
§ Vit
09.02.12
17127
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.11.25 - 09:53
#9711
Цитата:
Карачун:
Хотя у меня к нему любовь. Так себе. У нас трагедия в семье была. Ушёл мой братишка. А у бати сын. Иконка весела у нас в зале. После похорон, батя снял её и выкинул. Это не есть хорошо. Но наверно я б так же сделал. Зачем он у родителей сына забрал у меня брата.. А всякие чмошники бородатые живут.
maxsaf
§ maxsaf
27.05.18
29198
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.11.25 - 11:35
#9712
Цитата:
Vit:
Зачем он у родителей сына забрал у меня брата.. А всякие чмошники бородатые живут.

По логике верующих - не забрал, а отправил в рай раньше срока. Вас ещё немного помурыжит, а бородатые к старости вообще в памперсах ходить будут. Такой вот план.
Vit
§ Vit
09.02.12
17127
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.11.25 - 12:36
#9713
Цитата:
maxsaf:
Думал я и про рай. Лучше он меня забрал чем ребёнка. Маленького который жизнь не успел понюхать. Когда женился. Жене говорю. Сына назовём как брата.. Она в слезы. Побежала в церковь к попу. Тот хренов психолог наверно родственик Абайки. . Зажувал что он повторит судьбу. Незя так. Та пришла ко мне и плачет. Не назовём. Ну хрен с тобой.. Вобщем брат извени. Не назвали мы твоим именем моего сына. Получилось подкаблучник я. Послушал жену.
1
§ 111
17.01.12
46491
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.11.25 - 15:40
#9714
Цитата:
Vit:

Цитата:
Боженька. Простите меня. Забирите к себе этого бородатого нарика. Сил больше нету его слушать и видеть.

Что у тебя там за бородачи и почему ты тут обращаешься к Богу?
Тут только мы, комментаторы
Vit
§ Vit
09.02.12
17127
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.11.25 - 15:57
#9715
Цитата:
111: Тут только мы, комментаторы
Использую любой шанс. Может завтра кто то из комментаторов приставится и увидет отца нашего родного . И передаст ему мой комент.
1
§ 111
17.01.12
46491
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.11.25 - 16:23
#9716
Цитата:
Vit:

Цитата:
Использую любой шанс. Может завтра кто то из комментаторов приставится и увидет отца нашего родного . И передаст ему мой комент.

Никогда такого не было за всю Историю планеты, а тут вдруг из 10-15 комментаторов увидят Его..
1
§ 111
17.01.12
46491
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.11.25 - 16:24
#9717
А что за бородачи?
Y
§ YESNO
22.05.12
1843
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.11.25 - 17:11
#9718
Цитата:
Vit:

Цитата:
Использую любой шанс.


ну ты даёшь .
как эманация Создателя Абсолюта может что то ему передать . каким образом ? Ты с муравьями разговариваешь ?
ты всего лишь эманация Абсолюта так как он не может напрямую воплотиться в этом мире .
1
§ 111
17.01.12
46491
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.11.25 - 17:32
#9719
Цитата:
YESNO:

Цитата:
Абсолюта

Das ist фантастиш Шведен Водка..
Vit
§ Vit
09.02.12
17127
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.11.25 - 17:50
#9720
Цитата:
YESNO:
С муравьями не разговаривал. Аквариум был. Рыбок кормил. Они радостные такие. Я прихожу домой. А они от радости хвостиками машут. И преветствуи меня они думают я создатель.. Боженька тоже на нас смотрит. Слушает нас. Просто нам нужно уметь с ним разговаривать. Да. Иногда он злится. .
