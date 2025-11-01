Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.11.25 - 21:06
Цитата:
Нет, пожалуйста, только не это.
111:
А давай спросим
Нет, пожалуйста, только не это.
Отправлено: 01.11.25 - 21:13
Цитата:
БУГАГА, добро пожаловать в клуб
111: Вот тут этот человек, который постоянно только на меня и доносит, смело говорит
БУГАГА, добро пожаловать в клуб
Отправлено: 02.11.25 - 05:59
Боженька. Простите меня. Забирите к себе этого бородатого нарика. Сил больше нету его слушать и видеть.
К
Отправлено: 02.11.25 - 07:19
Цитата:
За себя просить нужно. Эффект тот же, но "реагируют" там при этом гораздо быстрее...да и для дела сильно полезнее.
Vit:
Сил больше нету его слушать и видеть.
За себя просить нужно. Эффект тот же, но "реагируют" там при этом гораздо быстрее...да и для дела сильно полезнее.
Отправлено: 02.11.25 - 08:15
Цитата:
Он меня усоышет. Потюомушто я хороший мальчик. Он не раз меня спасал. Я знаю. Он смотрит за мнрй
Карачун:
Он меня усоышет. Потюомушто я хороший мальчик. Он не раз меня спасал. Я знаю. Он смотрит за мнрй
Отправлено: 02.11.25 - 09:53
Цитата:
Карачун:Хотя у меня к нему любовь. Так себе. У нас трагедия в семье была. Ушёл мой братишка. А у бати сын. Иконка весела у нас в зале. После похорон, батя снял её и выкинул. Это не есть хорошо. Но наверно я б так же сделал. Зачем он у родителей сына забрал у меня брата.. А всякие чмошники бородатые живут.
Отправлено: 02.11.25 - 11:35
Цитата:
По логике верующих - не забрал, а отправил в рай раньше срока. Вас ещё немного помурыжит, а бородатые к старости вообще в памперсах ходить будут. Такой вот план.
Vit:
Зачем он у родителей сына забрал у меня брата.. А всякие чмошники бородатые живут.
По логике верующих - не забрал, а отправил в рай раньше срока. Вас ещё немного помурыжит, а бородатые к старости вообще в памперсах ходить будут. Такой вот план.
Отправлено: 02.11.25 - 12:36
Цитата:
maxsaf:Думал я и про рай. Лучше он меня забрал чем ребёнка. Маленького который жизнь не успел понюхать. Когда женился. Жене говорю. Сына назовём как брата.. Она в слезы. Побежала в церковь к попу. Тот хренов психолог наверно родственик Абайки. . Зажувал что он повторит судьбу. Незя так. Та пришла ко мне и плачет. Не назовём. Ну хрен с тобой.. Вобщем брат извени. Не назвали мы твоим именем моего сына. Получилось подкаблучник я. Послушал жену.
Отправлено: 02.11.25 - 15:40
Цитата:
Цитата:
Что у тебя там за бородачи и почему ты тут обращаешься к Богу?
Тут только мы, комментаторы
Vit:
Цитата:
Боженька. Простите меня. Забирите к себе этого бородатого нарика. Сил больше нету его слушать и видеть.
Что у тебя там за бородачи и почему ты тут обращаешься к Богу?
Тут только мы, комментаторы
Отправлено: 02.11.25 - 15:57
Цитата:
111: Тут только мы, комментаторыИспользую любой шанс. Может завтра кто то из комментаторов приставится и увидет отца нашего родного . И передаст ему мой комент.
Отправлено: 02.11.25 - 16:23
Цитата:
Цитата:
Никогда такого не было за всю Историю планеты, а тут вдруг из 10-15 комментаторов увидят Его..
Vit:
Цитата:
Использую любой шанс. Может завтра кто то из комментаторов приставится и увидет отца нашего родного . И передаст ему мой комент.
Никогда такого не было за всю Историю планеты, а тут вдруг из 10-15 комментаторов увидят Его..
Отправлено: 02.11.25 - 16:24
А что за бородачи?
Y
Отправлено: 02.11.25 - 17:11
Цитата:
Цитата:
ну ты даёшь .
как эманация Создателя Абсолюта может что то ему передать . каким образом ? Ты с муравьями разговариваешь ?
ты всего лишь эманация Абсолюта так как он не может напрямую воплотиться в этом мире .
Vit:
Цитата:
Использую любой шанс.
ну ты даёшь .
как эманация Создателя Абсолюта может что то ему передать . каким образом ? Ты с муравьями разговариваешь ?
ты всего лишь эманация Абсолюта так как он не может напрямую воплотиться в этом мире .
Отправлено: 02.11.25 - 17:32
Цитата:
Цитата:
Das ist фантастиш Шведен Водка..
YESNO:
Цитата:
Абсолюта
Das ist фантастиш Шведен Водка..
Отправлено: 02.11.25 - 17:50
Цитата:
YESNO:С муравьями не разговаривал. Аквариум был. Рыбок кормил. Они радостные такие. Я прихожу домой. А они от радости хвостиками машут. И преветствуи меня они думают я создатель.. Боженька тоже на нас смотрит. Слушает нас. Просто нам нужно уметь с ним разговаривать. Да. Иногда он злится. .
-
