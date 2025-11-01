Отправлено: - 20:20

абике:

Наверно их кто-то лоббирует, если строители потеряли страх перед законом!

Цитата:Областные городские власти Костаная сами загнали себя в своеобразную "вилку" в отношениях с застройщиками, когда дали разрешение коммерческим застройщикам самим разрабатывать (за счёт собственных средств) ПДП застройки г.Костаная (конечно "лакомых" мест).. имея профит в том, при этом учитывались и интересы городской администрации (ничего криминального я не думаю, просто втыкали в ПДП соц.объекты.парковые зоны и прочее) Для легализации этих планов (что бы вложения частников не пропали)досрочно решили сделать новый Генплан г.Костаная по калькам уже разработанных ПДП. На ПДП вроде как сэкономили, на Генплан сотни миллионов раскошелились, НО- время идёт (а время деньги по мнению бизнеса), подвижек пока с легализацией ПДП нет, а бизнес УЖЕ СЧИТАЕТ (им же обещали!) участки своими (не учитывая ни мнение населения, ни возможности инфраструктуры, прям продали крепостных вместе с сёлами..) и начинают точечную застройку. Администрация города будет деланно возмущаться(сами НЕ ВЫЯВЛЯЮТ заметьте незаконные строительства), назначать копеечные штрафы (по меркам застройщиков) и выжидать разрешения вопроса или смены самого руководства города и области (что ,как ни цинично это звучит- благо для города и позволяет освободиться от обязательств перед коммерческими застройщиками).