/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Пригнали экскаваторы, развернули канализацию» - Еще один многоэтажный дом незаконно строится в Костанае
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52868
«Пригнали экскаваторы, развернули канализацию» - Еще один многоэтажный дом незаконно строится в Костанае
Отправлено: 01.11.25 - 19:30
О том, что во дворе их дома №166 по пр. Назарбаева ИП San Group строит девятиэтажку (Назарбаева, 166 А) без разрешения «НГ» сообщили местные жители. 13 сентября жильцы пригласили на встречу представителей строительной компании и их опасения подтвердились - разрешающие документы им предоставить не смогли. Люди обратились в управление ГАСК.
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1196
Отправлено: 01.11.25 - 19:30
#1
Наверно их кто-то лоббирует, если строители потеряли страх перед законом!
Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
162
Отправлено: 01.11.25 - 20:20
#2
Цитата:
абике:
Наверно их кто-то лоббирует, если строители потеряли страх перед законом!

Областные городские власти Костаная сами загнали себя в своеобразную "вилку" в отношениях с застройщиками, когда дали разрешение коммерческим застройщикам самим разрабатывать (за счёт собственных средств) ПДП застройки г.Костаная (конечно "лакомых" мест).. имея профит в том, при этом учитывались и интересы городской администрации (ничего криминального я не думаю, просто втыкали в ПДП соц.объекты.парковые зоны и прочее) Для легализации этих планов (что бы вложения частников не пропали)досрочно решили сделать новый Генплан г.Костаная по калькам уже разработанных ПДП. На ПДП вроде как сэкономили, на Генплан сотни миллионов раскошелились, НО- время идёт (а время деньги по мнению бизнеса), подвижек пока с легализацией ПДП нет, а бизнес УЖЕ СЧИТАЕТ (им же обещали!) участки своими (не учитывая ни мнение населения, ни возможности инфраструктуры, прям продали крепостных вместе с сёлами..) и начинают точечную застройку. Администрация города будет деланно возмущаться(сами НЕ ВЫЯВЛЯЮТ заметьте незаконные строительства), назначать копеечные штрафы (по меркам застройщиков) и выжидать разрешения вопроса или смены самого руководства города и области (что ,как ни цинично это звучит- благо для города и позволяет освободиться от обязательств перед коммерческими застройщиками).
Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
162
Отправлено: 01.11.25 - 20:36
#3
Хочу добавить, что в позапрошлом году в ноябре месяце в б.Дворце Пионеров упомянутое в статье San Group проводило со скандалом обсуждение ПДП (решение до сих пор не обнародовано и голосовали все против) и по нему по данному адресу у них нарисовано 3(!) девятиэтажки..это к тому , что они УЖЕ считают земли своими и теперь будут качать права по поводу ущемления прав предпринимателей.. Такова сложивщаяся в г.Костанай реальность и при наличии надзорных органов НИКТО беззаконие не пресекает!
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
546
Отправлено: 01.11.25 - 20:54
#4
Власти нет ни в городе ни в области, нелепые отмазки, отписки

[Исправлено: ОГПУ, 01.11.2025 - 22:12]
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1196
Отправлено: 02.11.25 - 16:15
#5
Цитата:
Лесовик:
Такова сложивщаяся в г.Костанай реальность и при наличии надзорных органов НИКТО беззаконие не пресекает!

Вот именно! Правильно подмечено! Почему прокуратура области, как надзирающий орган за исполнением Закона, самоустранилась и не ставит нарушителей на место, чтобы неукоснительно, невзирая на должности и сословия, исполнялся Закон и порядок, т.е. торжествовать Справедливость в прямом его смысле! Бездействие контролеров всегда порождает у населения региона справедливость во всех сферах деятельности! Справедливость всегда должна быть выше на голову чем, чье-то хотение или привилегия!
