≡ Более 340 млрд тенге субсидий задолжало государство казахстанским аграриям
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52868
Более 340 млрд тенге субсидий задолжало государство казахстанским аграриям
Отправлено: 02.11.25 - 15:27
Задолженность по всем видам субсидий в агропромышленном комплексе Казахстана составляет 341,3 млрд тенге, из которых 152,2 млрд тенге приходится на субсидирование процентных ставок по кредитам. Больше половины долгов приходится на зерносеющие регионы, среди которых Костанайская область.
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7826
Re: Более 340 млрд тенге субсидий задолжало государство...
Отправлено: 02.11.25 - 15:27
#1
Есть жуткое подозрение,что вся эта схема по выделению средств лишь имитация бурной деятельности,а на самом деле получение финансовой помощи определенных круг лиц с согласованием своих людей при власти.
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46489
Re: Более 340 млрд тенге субсидий задолжало государство...
Отправлено: 02.11.25 - 15:37
#2
Все правильно, надо по больше подождать, когда тэнгэ обесцениться и уже потом выдать фантиками..
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
963
Re: Более 340 млрд тенге субсидий задолжало государство...
Отправлено: 02.11.25 - 15:52
#3
что-т мы не заметили как аграрии снизили себестоимость продукции для местного рынка.
обновили парк - обновили? снизили себестоимость для экспорта - снизили/заработали больше при продаже за бугор.
приучили дармоедов ..
