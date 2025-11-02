НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Более 340 млн тенге субсидий задолжало государство казахстанским аграриям
Задолженность по всем видам субсидий в агропромышленном комплексе Казахстана составляет 341,3 млрд тенге, из которых 152,2 млрд тенге приходится на субсидирование процентных ставок по кредитам. Больше половины долгов приходится на зерносеющие регионы, среди которых Костанайская область.
Re: Более 340 млн тенге субсидий задолжало государство...
Нелогичная система при форс-мажоре дала сбой, что было прогнозируемо
