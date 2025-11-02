НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Таксист под наркотиками вёз пассажиров из Астаны в Костанай, но не довёз
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52866
Таксист под наркотиками вёз пассажиров из Астаны в Костанай, но не довёз
Отправлено: 02.11.25 - 13:07
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водителя Toyota Alphard задержали в Акмолинской области. В салоне находились два родственника мужчины и один пассажир, который присоединился к компании через приложение для совместных поездок.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17125
Таксист под наркотиками вёз пассажиров из Астаны в Костанай, но не довёз
Отправлено: 02.11.25 - 13:07
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из личного. Руководство звонит. Вит надо из Китая машину вытащит. Мы уже тебе альфардик вызвали. Я им нет. Я хочу поездом. Не поеду на гробовозке. У меня дети. Есть. Покупайте билет на провоз. И на второ
Й
Этаж как там что б мне не кто мозги не выносил. .

[Исправлено: Vit, 02.11.2025 - 13:08]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 56, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 56
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS