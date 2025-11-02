Re: Как напрямую попасть к узкому специалисту: Минздрав изменил...

Отправлено: - 11:52

"Гладко было на бумаге, да забыли про овраги".

"...поток жалоб от пациентов не становился меньше..." потому что эта система не работала, не работает и работать не будет.

Ибо цель нашего министерства "здравоохранения" не лечить людей, а зарабатывать на них деньги.