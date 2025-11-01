Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.11.25 - 14:47
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Однако же нет ссылок на это и нигде это не встречается
maxsaf:
Цитата:
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках мирных переговоров готов дать официальный статус русскому языку и отменить закон о запрете Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Цитата:
Помощник президента России Владимир Мединский поддержал возвращение городам на Украине русских названий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Однако же нет ссылок на это и нигде это не встречается
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.11.25 - 16:49
Цитата:
Каждый что хочет для себя, тот то и находит! Чем и удобен интернет! Кроме того всегда можно потроллить ретроградов, которые по старинке смотрят ТВ.
Максаф нашёл для себя это сообщение из украинских источников, телеканал "Дождь" обьявил Наоко и группу " Стоптайм" символом новой , молодой России, хотя таких , как они наверное 0,01 процента от количества молодых людей из России. Большинство заявляет, что они политикой не интересуются, либо боятся что нибудь высказать против власти. Я и сам не знаю, говор ил бы я что-нибудь публично, будь я россиянином! Болтал бы что нибудь, где нибудь на кухне и считал бы себя героем! "Настоящих буйных мало", как пел ещё когда то В.С. Высоцкий, ну или как в фильме":Пролетая над гнездом кукушки"! Лоботомии подвергнуться никто не хочет.
111:
Однако
Однако
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.11.25 - 16:54
Оба сообщения, о которых говорит Максаф мне тоже встречались, среди общего потока информации. Но я их пропустил мимо ушей, а для Максафа они важны оказались. Так что интернет очень удлбная штука, всегда найдёшь единомышленников и ссылок целый мешок в обоснование своей точки зрения целый мешок можно собрать!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.11.25 - 17:04
Это всё, что нужно знать о формировании точки зрения -
Цитата:
[Исправлено: Эл-починно, 01.11.2025 - 18:12]
Цитата:
saba:
мне тоже встречались, среди общего потока информации. Но я их пропустил мимо ушей,
[Исправлено: Эл-починно, 01.11.2025 - 18:12]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.11.25 - 17:24
Цитата:
Ну вы же сами признали, что сталкивались с информацией в общем потоке (просто мимо ушей пропустили). Причём тут тогда точка зрения - если это констация фактов?
saba:
ссылок целый мешок в обоснование своей точки зрения
Ну вы же сами признали, что сталкивались с информацией в общем потоке (просто мимо ушей пропустили). Причём тут тогда точка зрения - если это констация фактов?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.11.25 - 18:22
Цитата:
Ну если уж совсем точно, то пересказ , другой точки зрения. В Украине, всё же есть разные точки зрения, и оппозиция ещё может высказаться. Насчёт констатации фактов,это спорный вопрос. Констатация фактов, была бы если бы сам Зеленский прямым текстом это сказал бы.
Насчёт Мединского-это да , он давно высказывается по этому поводу! Тут есть такой факт, что агрессор не приемлет украинских названий в Украине и Красноармейск для российских чиновников звучит милее чем Бахмут.Это факт!
Эл-починно:
информацией
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.11.25 - 19:49
Я думал Украина меняет названия своих городов на русские, а тут выходит что мы меняем Украине названия.
Это пипец как смешно..
Это даже не фейк, этом просто идиотизм
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.11.25 - 19:52
Это как мы назовем Оренбург тем, чем он раньше был - Жайық бойы, или Омск, Ертіс, и что?
Это как то не совсем вяжется с адекватностью.,
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.11.25 - 20:48
Цитата:
В каждом моём сообщении указан источник.
111:
Однако же нет ссылок на это и нигде это не встречается Очевидно что распространяешь фейки
В каждом моём сообщении указан источник.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.11.25 - 20:50
Цитата:
Это для летящего по ветру листочка сработает, но не для нас. Мы же не наблюдаем его напрямую, с лупой на "хоботок", ДНК тест не делаем. Все косвенно, с его же слов
[Исправлено: maxsaf, 01.11.2025 - 21:54]
Карачун:
к эффекту наблюдателя присуропили.
Это для летящего по ветру листочка сработает, но не для нас. Мы же не наблюдаем его напрямую, с лупой на "хоботок", ДНК тест не делаем. Все косвенно, с его же слов
[Исправлено: maxsaf, 01.11.2025 - 21:54]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.11.25 - 20:52
Цитата:
Как ссылка он не дан, дан просто как текст
maxsaf:
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.11.25 - 20:54
Цитата:
И чё?
111:
Как ссылка он не дан, дан просто как текст
И чё?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.11.25 - 21:00
Цитата:
Цитата:
Да ниче, это не ссылка и ты это знаешь, ты просто нарушил правило и бегаешь тут
maxsaf:
Цитата:
И чё?
Да ниче, это не ссылка и ты это знаешь, ты просто нарушил правило и бегаешь тут
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.11.25 - 21:01
А давай спросим
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.11.25 - 21:03
Цитата:
Ну и всё
111:
Да ниче
Ну и всё
