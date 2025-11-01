Отправлено: - 14:47

maxsaf:



Президент Украины Владимир Зеленский в рамках мирных переговоров готов дать официальный статус русскому языку и отменить закон о запрете Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Помощник президента России Владимир Мединский поддержал возвращение городам на Украине русских названий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Цитата:Цитата:Цитата:Однако же нет ссылок на это и нигде это не встречаетсяОчевидно что распространяешь фейки