Глава Татарстана посетит несколько городов Казахстана с деловыми визитами. Начал с Костаная
 
 
Глава Татарстана посетит несколько городов Казахстана с деловыми визитами. Начал с Костаная
Отправлено: 31.10.25 - 10:07
Отправлено: 31.10.25 - 10:07
Раис Татарстана Рустам МИННИХАНОВ прибыл в Казахстан, где в ближайшее время проведет ряд рабочих встреч в различных городах, сообщает "Реальное время" со ссылкой на пресс-секретаря главы республики Лилию ГАЛИМОВУ
Читать новость

Re: Глава Татарстана посетит несколько городов Казахстана с...
Отправлено: 31.10.25 - 20:34
Отправлено: 31.10.25 - 20:34
Цитата:
Эл-починно:
Не области, а республики или федеральной территории -


Хорошо, нивелируем их одним названием: - глава одного из российского региона.
Хрен- редьки не слаще.
Глава Татарстана посетит несколько городов Казахстана с деловыми визитами. Начал с Костаная
Отправлено: 31.10.25 - 20:39
Отправлено: 31.10.25 - 20:39
Цитата:
ACROS:
Хрен- редьки не слаще.

Ну я ничего другого от вас и не ожидал. Для вас всё едино- всё равно. :lol:
А слабо сравнить президента республики Казахстан с областным акимом? :lol: 8-)
Глава Татарстана посетит несколько городов Казахстана с деловыми визитами. Начал с Костаная
Отправлено: 01.11.25 - 18:10
Отправлено: 01.11.25 - 18:10
Цитата:
Эл-починно:
слабо сравнить президента республики Казахстан с областным акимом


Что тут сравнивать: - Президент МОЖЕТ назначить или выгнать с работы областного акима, а Аким области этого сделать НЕ МОЖЕТ.
Вот и ВСЁ сравнение.

Вот и ВСЁ сравнение.
