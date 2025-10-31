НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Куратор темы: drakon
17.01.12
46476
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.10.25 - 15:22
#9061
Цитата:
Vit:

Цитата:
Зовут её Наталья.

Как и мою, только христианку
Твоя наверно тоже против Путина топит, украинцы же это практически католики
Vit
09.02.12
17119
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.10.25 - 16:24
#9062
Цитата:
Kairat stayer:

Стою у пекарни. Красивая. Ах как вкусно прхнет. Хоть и мой диетолог коворит Виталя лучше бухни чем хлеб нахруси).

Кайрат. Выходит тип пердун. Польский. Говорит а че ты ты ту фотаешь. А?). Я ему сходу. Купить хочу. Кучу , а денег в кармане.. Вытаскиваю 20 0000.. Он а че это?
Это говорю ему тенге. Это в этом году Китай обогноло ввп даваай согошлашайсь пока я не передумал.

Ну короче поржалм . Он и предложил. Ая понял. Давай со мной в церковь. Посмотришь

[Исправлено: Vit, 31.10.2025 - 16:27]
таноми52
08.02.17
4374
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.10.25 - 21:38
#9063
Что было, что будет, чем сердце успокоится...
Успокоилось твоё сердце, Вит?
Поздравляю тебя!
Надеюсь, не исчезнешь с форума
Kairat stayer
28.05.18
7779
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.11.25 - 14:58
#9064
Друзья, всем желаю удачных выходных, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!

Цитата:
Vit:
Женился Я...


Мечты сбываются :lol: :lol: :lol:

