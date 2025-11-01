Отправлено: - 13:44

- Я всегда останавливаюсь убрать животное на обочину, чтобы его не раскатали другие машины. Так решила сделать и в этот раз. Когда подошла, оказалось, что кошка живая, - рассказала «НГ» председатель объединения Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ.