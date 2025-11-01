НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Проект «Ищу дом»: «Оказалось, что кошка живая»
 
 
§ NG.kz
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52862
Проект «Ищу дом»: «Оказалось, что кошка живая»
Отправлено: 01.11.25 - 13:44
- Я всегда останавливаюсь убрать животное на обочину, чтобы его не раскатали другие машины. Так решила сделать и в этот раз. Когда подошла, оказалось, что кошка живая, - рассказала «НГ» председатель объединения Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ.
§ сайлау курманов
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7825
Re: Проект «Ищу дом»: «Оказалось, что кошка живая»
Отправлено: 01.11.25 - 13:44
#1
Ко мне приблудился котенок,совсем маленький и дикий, вначале шипел и фыркал,держался в сторонке, все обитатели моего маленького приюта вначале не приняли,обижали новенького. А сегодня смотрю старая кошка Дуся пригрела сиротку, облизывает , а та больше прижимается в ответ. По такому случаю мелко нарезал колбаски для приемной мамочки
