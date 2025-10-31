НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ “Сюцай“ сравнили с астрологией и назвали псевдонаукой в Казахстане
 
 
N
NG.kz


Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52862
“Сюцай“ сравнили с астрологией и назвали псевдонаукой в Казахстане
Отправлено: 31.10.25 - 22:38
На одном из заседаний Мажилиса депутат Айдос Сырым заявил, что в стране активно распространяются эзотерические и псевдопсихологические лженауки и секты, в связи с чем он обратился с запросом к министру культуры и информации.
Y
YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1841
Re: “Сюцай“ сравнили с астрологией и назвали псевдонаукой в...
Отправлено: 31.10.25 - 22:38
#1
Цитата:
спекуляциях на теме самопознания и не имеющим научного подтверждения и религиозного статуса", - говорится в ответе Минкультуры.



Y
YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1841
Re: “Сюцай“ сравнили с астрологией и назвали псевдонаукой в...
Отправлено: 31.10.25 - 22:48
#2
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2430
“Сюцай“ сравнили с астрологией и назвали псевдонаукой в Казахстане
Отправлено: 01.11.25 - 12:18
#3
"Без лоха и жизнь плоха".
Человек настолько склонен к мечтам о халяве, что никакие грефы и сарымы не смогут помешать ему отдавать свои кровные любым проходимцам, пообещавшим ему манну небесную.

[Исправлено: Skeptic, 01.11.2025 - 13:18]
